Désillusion, Rafael Nadal renonce à Roland-Garros : “C’est difficile pour moi et je ne sais pas quand je vais revenir”

”Je pense que 2024 sera ma dernière année”

”L’évolution de la blessure ne s’est pas déroulée comme je l’aurais souhaité. Roland-Garros sera un objectif impossible pour moi. Vous pouvez imaginer à quel point c’est difficile pour moi. Je n’ai pas l’intention de continuer à jouer pendant les prochains mois. Je vais essayer de régénérer mon corps, je ne fixe pas de date de retour. Cela pourrait être un objectif d’essayer d’atteindre la fin de l’année et de pouvoir jouer la Coupe Davis. Et essayez d’affronter l’année prochaine avec des garanties. Je pense que ce sera ma dernière année en 2024.”

Alors que la guérison de sa blessure devait prendre au départ entre six et huit semaines, elle a finalement traîné malgré deux protocoles de soins différents suivis par l’homme aux 22 titres en Majeur. Pour se donner une chance de se rendre à Paris, Rafael Nadal a travaillé comme un forcené tout en zappant les tournois sur terre battue de Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Rome pour ménager son corps. Ce ne fut pas suffisant et les images d’un Nadal en souffrance, il y a quelques jours, sur les terrains d’entraînement avaient déjà laissé entrevoir une triste fin à cette saga.

Mathématiquement, le lauréat de Roland-Garros la saison dernier va perdre au ranking mondial les 2000 points récoltés il y a douze mois à Paris. Ce qui va le faire reculer au-delà de la 130e place mondiale, une première depuis le 24 mars 2003. Ce qui ne sera pas un problème le jour où il reprendra la compétition car il recevra toutes les invitations qu’il demandera. L’Espagnol pourrait aussi demander un classement protégé. En espérant que Rafael Nadal, qui aura 37 ans le trois juin, ne rate pas sa sortie comme Roger Federer.