Stop ou encore pour Rafael Nadal après 20 ans de souffrance ? “La coupe commence à être pleine et il va y avoir un moment où elle va déborder”

Jusqu’à ce jeudi 18 mai à 16h, le suspense sera entier. Quelle décision va prendre Rafael Nadal pour la suite de sa carrière. Dans un premier temps va-t-il annoncer lors d’une conférence de presse dans son académie son retrait de Roland-Garros ou sa présence à Paris, ce qui semble de moins en moins probable. Où, est-ce que le grand champion aux 22 titres en Grand Chelem dont 14 à la Porte d’Auteuil va aller plus loin et faire comme son ami Roger Federer il y a quelques mois, tirer sa révérence. À bientôt 37 ans, voilà une éventualité qui effleure de plus en plus ses supporters. Car la blessure au psoas et à la hanche contractée lors du dernier Australian Open pourrait être celle de trop. Il faut dire que depuis 20 ans, le Majorquin a mis son corps à rude épreuve avec une série de blessures longue, très longue…