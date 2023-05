Voici le dernier combat de Rafael Nadal : “Je ne mérite pas de terminer ma carrière par une conférence de presse”

”Une coupure de plusieurs mois pour permettre à mon corps de se retaper”

”Après la pandémie, mon corps n’a pas été capable d’encaisser les entraînements et le travail quotidien. Je ne pouvais plus prendre de plaisir. Il y avait trop de problèmes, trop de douleur. J’ai besoin d’arrêter pour un moment. Peut-être deux, trois ou quatre mois, je ne sais pas. Si je continue à jouer dans l’état actuel des choses, je ne pense pas pouvoir être là l’année prochaine. Donc j’ai pris la décision de ne pas me rendre à Roland-Garros et de réaliser une coupure pour permettre à mon corps de se régénérer. Mon intention est que l’année prochaine soit la dernière de ma carrière. Je veux pouvoir jouer les tournois qui m’ont marqué. Ma motivation est d’essayer de prendre du plaisir et de dire au revoir à tous les tournois qui ont été importants pour moi. Être compétitif et prendre du plaisir. Aujourd’hui, ce n’est pas possible. Je ne sais pas si j’y arriverai.”

”Une décision prise par mon corps”

Cette décision imposée par le corps de Rafael Nadal, 37 ans le 3 juin, n’a pas été facile à prendre pour celui qui n’avait pas raté un seul Roland-Garros depuis 2004, soit une présence continue à la Porte d’Auteuil pendant dix-huit ans.

”C’est difficile de vivre en étant privé de ce qui représente une grande partie de ma vie. Vous pouvez imaginer à quel point c’est difficile pour moi. C’est une décision que mon corps a prise. J’étais excité de jouer à Roland-Garros, mais ce n’est pas possible. Je n’ai pas fini d’améliorer ce dont j’avais besoin pour concourir au niveau dont j’ai besoin. Je dois laisser du temps à mon corps. Je ne me fixe pas de date de retour. Quand je vais me sentir bien physiquement, je vais recommencer. Cela pourrait être un objectif d’essayer d’atteindre la fin de l’année et de pouvoir jouer la Coupe Davis. Pour ensuite revenir en 2024 avec des garanties. Je vais mieux maintenant qu’il y a quelques mois, mais ce n’est pas assez. Il faut accepter les choses. On peut être fâché ou triste, mais je regarde déjà vers l’avenir. J’ai beaucoup d’autres bonnes choses dans mon quotidien qui m’aident à profiter de la vie.”

Rafael Nadal lors de sa conférence de presse ©AFP or licensors

”Je suis conscient de la difficulté”

Le Majorquin est aussi conscient qu’une absence de presque un an sera difficile à digérer et qu’il ne peut absolument pas savoir quel niveau il pourra atteindre quand il reprendra la raquette.

”Il y a un moment où le corps vous rappelle à l’ordre. Ma tête n’est pas d’accord avec cela mais ce n’est pas elle qui décide. Je ne sais pas ce qui va se passer l’année prochaine, il y a des facteurs que l’on ne maîtrise pas. Je me sentais prêt à continuer à me battre mais au niveau physique, ce n’était pas le cas. Il faut accepter les choses. Est-ce que je vais à nouveau être compétitif pour gagner un Grand Chelem ? Je ne sais pas, c’est une pause importante. Je suis conscient de la difficulté, mais pourquoi pas. J’aimerais encore jouer ce qui est important pour moi l’année prochaine et les Jeux olympiques le sont.”

Compétiteur hors pair, l’Espagnol n’ose pas imaginer que sa tournée d’adieu en 2024 ressemble à une marche carnavalesque. S’il revient, ce sera pour suer et souffrir sur les courts comme il le fait depuis plus de vingt ans.

”Je vais essayer de me donner l’opportunité de concourir à nouveau et mon intention est que ce soit ma dernière année. Je vais faire de mon mieux pour évoluer au plus haut niveau et essayer de gagner les tournois. Mais honnêtement, ce qui se passera l’année prochaine, je ne sais pas. Remporter un dernier Roland-Garros, après une pause si importante, ce sera difficile, mais pourquoi pas.”

”Des invitations ? Je les mérite”

Après Roland-Garros 2023, Rafael Nadal redescendra au-delà de la 130e place mondiale. Ce qui veut dire qu’il devra demander des invitations pour les tournois ou actionner un classement protégé car il sera resté plus de six mois sans jouer.

”Si j’ai besoin d’invitations, je suppose qu’il n’y aura pas de problème pour cela, je pense que je les mérite. Mais je me répète, nous allons faire les choses de la manière la plus correcte possible. Je vais vraiment arrêter, je ne vais plus m’entraîner. Si je n’effectue pas une vraie coupure, je ne pense pas pouvoir revenir l’année prochaine. Une déconnexion me fera du bien à moi mais aussi à tout mon staff. On reste tous sur des mois compliqués.”

Et s’il est resté très calme et serein pendant toute la conférence de presse réalisée dans une des salles de réunion de son académie à Manacor où il était accompagné de ses proches et de son staff technique, Rafael Nadal a un peu élevé le ton quand il parlait de sa fin de carrière : “Je pense que je ne mérite pas de finir comme cela. J’ai travaillé dur pour que ma fin ne soit pas actée dans une conférence de presse. Cela vaut la peine de réaliser des derniers efforts pour éviter cette situation. Je me battrai pour cela.”

”Je ne suis qu’une fin de plus…”

Mais comme tous les sportifs de haut niveau qui sont proches de voir le drapeau à damier, le roi de la terre battue a déjà pensé à sa fin de carrière. Avec une certaine philosophie : “La première chose que vous faites est de ne pas parler, vous vous écoutez. Vous comprenez ce qui se passe. C’est un processus d’acceptation, d’honnêteté envers soi-même. Et des décisions sont prises, qui ne sont pas dramatiques. Tout a un début et une fin. Je ne suis qu’une fin de plus parmi toutes ces fins de grands sportifs, d’artistes… Tous ceux qui ont excellé dans n’importe quel domaine de la vie. Une étape se terminera l’année prochaine dans laquelle je pense que nous avons été très heureux, nous avons vécu de nombreux moments que nous n’imaginions pas. Et, à partir de là, commencer une autre étape de la vie qui ne doit pas être moins heureuse. J’ai des plans pour les prochains mois, des choses que je n’ai pas faites au cours des 20 dernières années, je vais profiter de la liberté de ne pas avoir d’horaire. Que ce dernier effort de l’année prochaine en vaille la peine, que ce soit une année spéciale. Si mon corps réagit bien, j’ai confiance que je serai capable de faire quelque chose qui en vaut la peine.”

Sans attendre des miracles : “Il m’est difficile d’imaginer que mon corps réponde mieux et prolonge ma carrière. Je ne suis pas fou, je ne crois pas que mon corps connaisse comme par magie un grand changement et soit parfait.”

”Je ne suis pas plus grand que Roland-Garros”

C’est donc depuis chez lui que Rafael Nadal suivra l’édition 2023 de Roland-Garros. Ce qui devrait lui procurer un sentiment bizarre : “Je ne sais pas ce que cela va me faire de regarder Roland-Garros depuis la maison. Voilà encore une nouvelle facette de ma vie à découvrir. Je sais que j’ai pris une importance énorme pour ce Grand Chelem lors des deux dernières décennies. Mais Rafael Nadal n’est pas plus grand que Roland-Garros. Le tournoi a vécu avant moi et continuera après moi.”