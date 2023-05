L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a en effet annoncé que la Roumaine était désormais accusée d’une infraction au programme antidopage du tennis (TADP). Des irrégularités, sans plus de précisions, ont été constatées dans son passeport biologique (ABP).

“Une contamination”

“Nous comprenons que l’annonce d’aujourd’hui ajoute de la complexité à une situation déjà très médiatisée. Depuis le début de ce processus – et en fait de tout autre à l’ITIA – nous sommes restés déterminés à dialoguer avec Madame Halep de manière empathique, efficace et opportune. Bien sûr, nous apprécions qu’il y ait un grand intérêt médiatique pour ces affaires. Il serait inapproprié pour nous de commenter les détails jusqu’à la conclusion du processus, mais nous continuerons à dialoguer avec le tribunal indépendant de Sport Resolutions et les représentants de Madame Halep aussi rapidement que possible”, a commenté Nicole Sapstead, directrice principale de l’antidopage à l’ITIA, dans un communiqué publié ce vendredi soir.

Cette accusation s’ajoute donc à celle liée à l’utilisation du Roxadustat, une substance interdite, qui avait mené l’ancienne numéro un mondiale à une suspension provisoire pour laquelle elle n’a toujours pas été entendue.

Halep a déjà déclaré “n’avoir jamais consommé, en conscience, le moindre produit interdit”, expliquant par ailleurs que les traces de Roxadustat retrouvées dans son corps “étaient le résultat d’une contamination. Une contamination d’un de mes compléments alimentaires, ce qui explique la très faible quantité qui a été détectée”.