Rafael Nadal va manquer Roland-Garros : les chiffres faramineux du Goat dans son antre

Roland-Garros rime avec Rafael Nadal. Et Rafael Nadal rime avec Roland-Garros. Il est tout simplement impossible de dissocier l’Espagnol du Grand Chelem parisien qu’il a remporté à quatorze reprises. C’est sur la terre battue française que le Majorquin a bâti la majorité de son palmarès. Ce qui l’a conduit à devenir l’un des membres du Big 3 et l’un des candidats au titre de plus grand joueur de l’histoire du tennis. Voici les chiffres fous de Rafa à Roland-Garros où il ne jouera pas cette saison. Une première depuis la saison 2004…