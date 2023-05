Il s'agissait d'un douzième duel entre les deux membres de cette "Next Gen" qui devait succéder au sommet du tennis aux Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et autre Andy Murray. Medvedev mène désormais 8 victoires à 4.

Plus tôt dans l'après-midi, au bout d'un duel de 2h43, Rune, 20 ans, a éliminé le Norvégien Casper Ruud (ATP 4) 6-7 (2/7), 6-4 et 6-2. Le Danois visera un 5e titre en carrière et le deuxième de l'année après celui de l'ATP 250 de Munich le 23 avril.

Medvedev, qui compte 19 titres ATP dans sa carrière, mais aucun sur terre battue, a engrangé quatre titres cette année à Rotterdam, Doha, Dubaï et au Masters 1000 de Miami et perdu une finale au Masters 1000 d'Indian Wells. Le Russe de 27 ans va disputer sa 33e finale. Il a perdu son seul match contre Rune (6-3, 6-4) en quarts de finale sur l'ocre de Monte Carlo cette saison.