Medvedev remporte à Rome son premier tournoi sur terre battue et devient numéro 2 mondial

Medvedev, décroche à 27 ans son 20e titre ATP, le premier sur terre battue, son 5e de l'année après Rotterdam, Doha, Dubaï et le Masters 1000 de Miami. Il a également perdu une finale au Masters 1000 d'Indian Wells. Ce 34e succès en 39 matches cette saison va lui permettre de devenir N.2 mondial lundi derrière Carlos Alcaraz mais devant Novak Djokovic désormais N.3. Rune grimpe au 6e rang, son meilleur classement en carrière.

Dans un premier set équilibré, les joueurs assuraient assez aisément leurs jeux de service, Rune ayant laissé passer deux balles de break dans le 5e jeu. A 6-5, l'expérience de l'ancien N.1 mondial a payé sur sa première balle de break, il profitait du mauvais choix du Danois (une amortie) pour remporter le premier set (7-5).

Le protégé de Patrick Moratoglou ne tardait pas à réagir et s'emparait du service de Medvedev sur un jeu blanc (0-1). Mené 0-2, le Russe retrouvait son niveau et reprenait les commandes (3-2). Rune retournait la tendance au point de servir pour le set à 4-5. Mais la pression est alors devenue trop forte et il perdait les trois jeux suivants et le match (7-5).

Le Danois, battu également cette saison en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, reste à quatre titres en carrière et à un en 2023 l'ATP 250 de Munich.