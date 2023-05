Mertens pas sûre de jouer à Strasbourg: "Mon épaule a commencé à se coincer"

"Il faut que je regarde, car je suis un peu fatiguée", a-t-elle confié à Belga. "Et puis, j'ai senti que mon épaule a commencé à se coincer. Je ne sais dès lors pas très bien ce qui est le plus judicieux. Je vais en discuter avec mon coach, car je souhaite évidemment pouvoir faire bonne figure à Paris. C'est le plus important".

Brillante en double, Elise Mertens est un peu plus à la peine en simple, où son meilleur résultat de l'année est une accession en demi-finale au tournoi WTA 250 de Monterrey, début mars. À Rome, elle a d'ailleurs été éliminée dès son entrée en lice, au deuxième tour, après une défaite 6-4, 4-6, 6-3 face à la Russe Anna Kalinskaya (WTA 55). Elle aimerait donc se remettre en selle à la veille de Roland Garros.

"Je trouve que je n'avais pas disputé un mauvais match, mais ce n'était pas un tirage évident", a-t-elle poursuivi. "Cela m'a dès lors réjoui d'aller si loin en double et cette victoire est un peu la cerise sur le gâteau. J'avais aussi signé un beau parcours à Madrid et je suis toujours dans le Top 30 en simple (NdlR : 26e avant Rome). Bien sûr, j'en voudrais plus et je fais le maximum pour continuer à grimper au classement. J'espère que cette victoire me donnera confiance pour la suite".

Tête de série n°2 à Strasbourg, derrière la Polonaise Magda Linette (WTA 19), Elise Mertens doit rencontrer au premier tour l'Américaine Katie Volynets (WTA 102).