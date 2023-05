Roland-Garros : une maman, deux néophytes et un ancien vainqueur du tournoi, qui sont les dix Belges qui disputent les qualifications ?

Les supporters belges qui effectueront le déplacement à Paris pour suivre les qualifications du deuxième Grand Chelem de la saison ne vont pas s’ennuyer. Cette année 2023 est assez exceptionnelle à ce niveau avec dix Belges qui tenteront de rejoindre dans les tableaux principaux David Goffin, Elise Mertens, Maryna Zanevska et Ysaline Bonaventure. Entre les revenants Joris De Loore et Yanina Wickmayer ou les novices Gauthier Onclin et Raphaël Collignon, on retrouve des profils bien différents. Petit tour d’horizon des engagés noir-jaune-rouge qui devront passer trois tours entre ce lundi 22 mai et le vendredi 26 pour poursuivre leur route à la Porte d’Auteuil.