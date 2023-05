ATP Lyon : Goffin a livré "un excellent match, dès le début" contre Lopez avant de défier Norrie

"Ce fut un excellent match, dès le début", a-t-il confié après sa qualification. "J'ai pu le breaker rapidement et cela m'a donné la confiance pour continuer à me montrer conquérant et livrer un très bon premier set. J'ai ensuite essayé de pousser encore plus dans le deuxième set et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un nouveau break assez vite, car sur la fin, cela n'a pas été évident du tout. J'ai eu quelques jeux de service très accrochés (NdlR : il a dû écarter quatre balles de break à 4-2) pour finir le match. J'avais le sentiment qu'il prenait beaucoup plus de risques, ce qui fait que j'étais un peu sur la défensive. Heureusement, je suis parvenu à conserver mon service jusqu'au bout et à conclure par un dernier jeu facile."

David Goffin, qui n'a passé que 38% de premières balles, devra toutefois sans doute hausser son niveau, mercredi au deuxième tour. Le Liégeois retrouvera en effet le Britannique Cameron Norrie (ATP 14), tête de série n°2 et tenant du titre, qu'il n'a encore jamais battu en deux précédentes confrontations.