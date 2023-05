Et si le dernier Paris de Nadal était olympique ?

Lorsqu’on sait ses souffrances physiques actuelles, on peut objectivement douter de ses chances de conquérir encore d’autres trophées au plus haut niveau. Mais on sait que Nadal est cousu d’une étoffe différente qui en fait un champion à part. C’est sans doute le plus grand combattant de l’histoire du sport. Alors, qui sait ? Habitué à relever les défis les plus improbables, il pourrait parfaitement ajouter d’autres scalps à son tableau de chasse malgré ses nombreuses blessures de guerre. Il se chuchote que le roi de la terre battue espère faire ses adieux lors des Jeux olympiques de Paris où le tennis élira précisément résidence à… Roland-Garros. C’est là où Nadal a écrit les plus beaux chapitres de son histoire. La scène serait effectivement à sa dimension, même s’il s’agissait d’un simple tour d’honneur.

