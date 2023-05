Roland-Garros 2023: mais qui sont Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen et Simonne Mathieu ?

Pendant quinze jours, vous allez sans doute vivre au rythme de ce Grand Chelem français et aux exploits et émotions de celles et ceux qui vont manger de la terre battue sur les Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et autre Simonne-Mathieu.

Mais, justement, qui sont ces illustres personnages ? Explications.

Philippe Chatrier, journaliste puis dirigeant

Philippe Chatrier en compagnie de Bjorn Borg, en 1979.

C’est sans doute le nom que vous entendrez le plus durant la quinzaine parisienne, à part celui de Roland-Garros, bien sûr. Mais si l’ancien Court Central porte son nom depuis 2001, soit un an après son décès, Philippe Chatrier était avant cela un personnage éminemment important de la petite balle jaune.

Né en 1928, comme le Stade Roland-Garros (il n’y a sans doute pas de hasard), le Cristolien n’était pas mauvais raquette en main, comme en témoigne son titre de champion de France en 1945 ou sa 6e place au classement français au début des années '50. Mais l’homme s’est surtout révélé en devenant journaliste et en créant Tennis de France, ce qui lui permet de prendre position sur plusieurs sujets. Il est ainsi l’un des protagonistes et précurseurs de l’ère Open.

Passionné par son sport, Philippe Chatrier a également été capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis (1969-72), avant de devenir président de la Fédération Française (FFT), de 1972 à 1993, ce qui lui permet de faire évoluer et agrandir l’enceinte de Roland-Garros et de pousser pour une diffusion intégrale du tournoi à la télévision. En parallèle, le Français prend les rênes de la Fédération internationale, de 1977 à 1991, et il parvient à faire revenir le tennis aux Jeux olympiques de Séoul, en 1988. “Je me suis toujours demandé ce que serait devenu le tennis si Philippe Chatrier n’avait pas existé”, s’est interrogé Patrice Clerc, ancien directeur du tournoi du Grand Chelem, de 1984 à 2000.

Mais actuellement, Philippe Chatrier, c’est surtout le Court où ont lieu les plus gros matchs de Roland-Garros, et par tous les temps, maintenant, grâce au toit rétractable, actif depuis 2020.

Le Court Philippe-Chatrier, avec un toit. ©Panoramic

Suzanne Lenglen, la “divine”

Suzanne Lenglen a révolutionné le tennis dans les années '20. (AFP)

C’est non seulement le deuxième Court de Roland-Garros, mais c’est aussi le nom porté par le trophée que l’on remet à celles qui remportent le tableau féminin. Suzanne Lenglen a marqué l’histoire du tennis hexagonal. Enfant prodige née en 1899 (elle a été championne du monde à 15 ans), entraînée par son père Charles (un précurseur pour le père Williams), première star internationale du tennis féminin, la “Divine” s’est imposée à six reprises à Roland-Garros. En 1920, 1921, 1922 et 1923 lorsqu’on parlait encore de Championnat de France et en 1925 et 1926, soit les deux premières éditions des Internationaux de France amateurs. Connue pour sa grâce, sa vitesse et sa puissance sur le court, Suzanne Lenglen a changé l’image que l’on se faisait de la joueuse de tennis dans les années '20, popularisant le port de jupes courtes plissées.

La Parisienne s’impose sur toutes les surfaces, en simple comme en double. Son palmarès en fait rêver plus d’une qui monte sur le Court portant son nom : 241 titres (dont 34 tournois du Grand Chelem), des médailles d’or en simple et en double aux Jeux olympiques d’Anvers et un pourcentage hallucinant de 98 % de matchs gagnés. Devenue pro en 1926, à une époque où c’était mal vu, Suzanne Lenglen voyagera aux Etats-Unis pour une tournée qui connaîtra un succès mitigé et est exclue par la Fédération française et bannie du All England Club. La Parisienne rangera finalement ses raquettes en 1928. Elle collabore alors avec une maison de couture, elle joue dans des pubs et des films, et crée une école de tennis. Mais une leucémie foudroyante l’emportera en juillet 1938, à seulement 39 ans.

Bien des années plus tard, en 1997, le “Court A” de Roland-Garros adoptera son nom, un site où Suzanne Lenglen n’aura finalement jamais joué puisqu’il a été construit l’année de sa retraite en 1928. “C’est la plus grande championne de l’histoire du tennis français”, se justifiait Christian Bîmes, alors président de la Fédération française, lors de l’inauguration du Court.

Le Court Suzanne-Lenglen, baptisé en l'honneur de la championne en 1997.

Simonne Mathieu, l’héroïne

Simonne Mathieu, ici face à Helen Jacobs, était au sommet de sa gloire lorsque la deuxième guerre mondiale a éclaté. ©AFP or licensors

Pendant des années, on parlait du Court n°1. En 2019, le stade a fait peau neuve, avec une superbe enceinte de 5 000 places, la troisième en importance du site de Roland-Garros. Le Court Simonne-Mathieu a en fait été baptisé en l’honneur d’une championne sur les courts qui s’est admirablement comportée pendant la deuxième guerre mondiale. Une championne qui a également donné son nom au trophée remis à celles qui remportent le double dames, comme elle l’a fait à six reprises. “Qui mieux que Simonne Mathieu pouvait incarner la solidarité, l’audace, le courage, la modernité et la singularité de ce lieu ?”, commentait Bernard Giudicelli, président de la Fédération française, peu avant l’inauguration.

Née en 1908, la Neuilléenne est une spécialiste de la terre battue et remporte treize titres du Grand Chelem, dont deux en simple à Roland-Garros. Adepte d’un jeu défensif et régulier, Simonne Mathieu est au sommet de sa carrière lorsque la deuxième guerre mondiale éclate. Si elle est aux États-Unis lorsque le conflit éclate, elle décide de rentrer en France et de s’engager dans la résistance. Elle rejoint alors le général de Gaulle à Londres et constitue notamment un corps féminin des volontaires françaises.

Elle défilera à Paris en compagnie du général lors de la libération de la capitale française et terminera la guerre avec le grade de capitaine. Elle ne reprendra pas sa carrière de joueuse mais sera capitaine de l’équipe de France féminine de 1949 à 1960, avant de devenir présidente de la commission féminine à la FFT.