Vainqueur du Masters 1 000 de Rome, Daniil Medvedev n’est plus allergique à la terre battue : “Le début d’une amitié”

”Je veux toujours croire en moi, j’essaie de faire de mon mieux et je veux gagner les plus grands tournois au monde, expliquait Daniil Medvedev après son sacre. En même temps, honnêtement, je ne croyais pas trop pouvoir gagner un Masters 1 000 sur terre battue durant ma carrière, car je détestais jouer sur cette surface, je ne me sentais pas bien, rien n’allait et il me semblait que cela durerait éternellement.”

Mais depuis plusieurs semaines, le Russe semble plus ouvert à la discussion par rapport aux progrès qu’il peut réaliser sur l’argile. C’est ce que déclarait son entraîneur, Gilles Cervara, dans un entretien accordé à L’Equipe avant la finale romaine : “C’est simplement la conséquence d’avoir fait sauter les verrous dans sa tête. Quand tu fais du vélo avec les freins bloqués, bah tu n’avances pas. Là, c’est pareil. En fait, il ne s’est rien passé. Il a juste fait sauter ces freins-là et ça lui ouvre l’esprit à ce qu’il faut faire et à ce qu’il peut faire avec son jeu sur terre battue. Il est troisième mondial, il sait jouer au tennis. Il faut faire attention, ces freins peuvent revenir. Mais sans eux, il est ouvert et on peut travailler. Il peut progresser parce qu’il est dans des dispositions qui lui permettent de faire évoluer son tennis. Il n’y a pas de magie.”

Une nouvelle manière d’aborder la terre battue confirmée par le joueur : “Avant ce tournoi de Rome, à Monte-Carlo et à Madrid, je ne me sentais pas mal, c’est juste que les rivaux jouaient mieux que moi. Je suis arrivé ici et j’avais l’air très bien à l’entraînement. J’en ai parlé à mon entraîneur. J’ai pensé, voyons ce qui se passe. J’ai pu battre les meilleurs au monde et je suis heureux d’avoir montré à moi-même et au monde entier que j’étais capable de le faire. C’est le début d’une amitié, pas d’amour avec la terre battue. Mon seul amour reste le dur.”

Un Alcaraz-Djokovic possible en demi-finale à Roland-Garros

Suite à ce résultat, Daniil Medvedev deviendra ce lundi le nouveau dauphin de Carlos Alcaraz au ranking mondial. Encore numéro 1 cette semaine, Novak Djokovic va donc glisser de deux places sur le podium, et ce n’est pas sans importance pour Roland-Garros. Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev seront les deux têtes de série principales à la Porte d’Auteuil. L’Espagnol et le Russe ne pourront donc se croiser éventuellement qu’en finale et on pourrait assister à un Alcaraz-Djokovic en demi-finale.