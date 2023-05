Qui est Roland Garros, l’aviateur abattu au-dessus de la Belgique en 1915 et dont la devise était : “La victoire appartient au plus opiniâtre”

S’il est passé à la postérité, Roland Garros le doit au fait qu’il a été un pionnier de l’aviation et un héros de guerre. Né à Saint-Denis de la Réunion le 6 octobre 1888, diplômé de HEC (NdlR : hautes études commerciales), créateur d’entreprise à 21 ans – une concession automobile non loin de l’Arc de Triomphe à Paris – le choc de sa vie a lieu en août 1909. Invité en Champagne par un ami, il assiste à son premier meeting aérien et tombe totalement sous le charme de ces folles machines. Comme Roland Garros ne fait jamais rien à moitié, il s’achète immédiatement un appareil, apprend à le piloter tout seul, puis passe ensuite son brevet. Passant de course en course et de meeting en meeting, il devient très vite une vedette de la discipline avec le six septembre 1911 un premier record d’altitude à 3910 mètres. Il sera ensuite le premier, le 23 septembre 1913, à traverser la Méditerranée. Un vol de huit heures qu’il réalisa malgré deux pannes mécaniques et un réservoir dans lequel il ne restait que cinq litres sur les deux cents embarqués lors de son atterrissage. Cet exploit le fit devenir le chouchou de tout Paris. Son ami, le poète et cinéaste Jean Cocteau, lui consacra d’ailleurs un texte : “Le Cap de Bonne Espérance”.

Fait prisonnier en 1915, il s’échappe trois ans plus tard

Patriote, il s’engage comme aviateur lors de la première guerre mondiale et va mettre au point le premier chasseur monoplace doté d’une mitrailleuse tirant à travers l’hélice. Une invention qui tombera dans les mains allemandes quand il sera abattu en avril 1915 au-dessus… de la Belgique. Fait prisonnier, il s’évadera trois ans plus tard et reprit place dans ses monoplaces, malgré sa myopie, pour repartir au combat. Une audace qui lui sera fatale puisqu’il perdit la vie après avoir été abattu dans les Ardennes le 5 octobre 1918.

Mais pourquoi ce héros de la Grande guerre, dont la devise “La victoire appartient au plus opiniâtre” était gravée sur les hélices de ses avions, a donné son nom aux Internationaux de France. Tout simplement grâce à une solide amitié. Dix ans après son décès, en 1928, le stade de tennis amené à servir d’écrin à l’équipe de France en vue de la défense de son titre en Coupe Davis est baptisé à son nom, à la demande d’Emile Lesueur, président du Stade Français, ancien condisciple de Roland Garros à HEC. Ce dernier a bien voulu donner les terrains pour la construction du nouvel édifice avec la seule requête que le stade porte le nom de son ami. Roland Garros, le héros du ciel, qui fait rêver les rois de la terre… battue. En voilà une belle histoire.