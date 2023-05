Roland-Garros 2023: comment fonctionne le toit rétractable du Court Philippe-Chatrier ?

Le projet entourant le tournoi parisien a été lancé une dizaine d’années avant sa réalisation. Les travaux ont été titanesques entre la fin de l’édition 2019 et la suivante, en 2020, finalement retardée à la fin septembre en raison de l’épidémie de Covid-19. Ils ont coûté la bagatelle de 30 millions d’euros, soit la moitié de la rénovation globale du Court Philippe-Chatrier.

À lire aussi

Un toit composé de 11 ailes qui se ferme en 15 minutes

Oeuvre des architectes Didier Girardet et Daniel Vaniche, le toit est en fait composé de 11 ailes de 330 tonnes chacune, fabriquées en deux ans dans une usine de Venise. Elles servent chacune d’hommage à un certain Roland Garros, aviateur de son état, et sont divisées chacune en 7 tronçons de 15 m de long et 3 m de haut. Assemblés en deux blocs, les tronçons forment une aile de 105 mètres d’envergure.

Alors qu’un mois s’est révélé nécessaire pour mettre en place l’atelier d’assemblage sur le site, huit mois de plus durent être employés pour l’assemblage, à proprement parler. C’est une vraie mécanique de précision dont on parle et aucune erreur ne peut être tolérée. En effet, les onze ailes sont équipées de deux roues dentées, pilotées par des moteurs électriques, et couvrent une surface d’environ un hectare, laissant filtrer une luminosité maximale et gardant les conditions de jeu de plein air grâce aux larges ouvertures sur les extrémités des ailes.

guillement Il n'y a pas de vent et le son est un peu différent.

Le toit rétractable se ferme en près d’un quart d’heure, décision qui doit être prise par le juge-arbitre avant la rencontre ou pendant celle-ci. Mais cela doit attendre, si possible, un changement de côté ou une interruption.

À lire aussi

David Goffin pour inaugurer

Une première compliquée pour David Goffin avec le toit rétractable à Roland-Garros. ©AFP or licensors

Roland-Garros déplacé à la fin septembre, le toit rétractable était évidemment susceptible d’être bien rentabilisé pour sa première année. Et cela n’a pas manqué. L’honneur a été offert à David Goffin de disputer le premier match avec le toit rétractable, dans des conditions plus que particulières puisque le public était plus que clairsemé. Mais cela n’a pas souri au Liégeois, alors tête de série n°11, battu par l’Italien Jannik Sinner pour son entrée en lice dans le tournoi (7-5, 6-0, 6-3).

Finalement forfait cette année, Rafael Nadal a remporté l’édition particulière de 2020. “Il n’y a pas de vent et le son est un peu différent, constatait le roi de la terre battue, après son baptême sur le nouveau court Philippe-Chatrier. Ce n’est pas comparable à quand on jouait à Paris-Bercy car le plafond est très haut. Un peu d’air entre par les côtés. Il faisait froid mais ce n’était pas dramatique. Avec le toit découvert, ça a incroyablement bien fonctionné pour moi ici et ce que je ne veux pas, c’est que les choses changent.”

Au tour du Suzanne-Lenglen

Le tournoi français du Grand Chelem ne compte pas rester sur un succès et poursuit sa mue, histoire d’accueillir les Jeux olympiques de Paris dans les meilleures conditions, en 2024. Il n’y aura pas seulement du tennis mais également de la boxe, qu’on voit plus dans une salle qu’à l’extérieur. Le court Suzanne-Lenglen disposera donc lui aussi, l’année prochaine, d’un toit rétractable. La couverture mobile devrait même être opérationnelle en décembre de cette année.

À lire aussi

Les fondations de la structure ont été installées en 2021, la pose des pieds métalliques a été réalisée à partir de l’été dernier, en même temps que la réalisation des trois ailes. La couverture sera constituée d’une partie fixe en U et d’une toile pliable en son centre, rappelant la jupe plissée de Suzanne Lenglen, qui sera montée cet été. “Je voulais rendre hommage évidemment au tennis, mais aussi au tennis de l’époque de Suzanne Lenglen, les années 30 et en particulier à la dimension vestimentaire de cette époque, explique l’architecte Dominique Perrault. Cette notion du plissé m’a intéressé par rapport justement à la couverture du court, au toit que j’ai imaginé, transformé en un plissé de quelques milliers de mètres carrés.”

À lire aussi

Comme sur le court Philippe-Chatrier, le toit sera opérationnel en un quart d’heure. Les travaux auront coûté près de 29 millions d’euros. Mais la bonne tenue des Jeux olympiques, comme le développement de Roland-Garros, cela n’a pas de prix…