Carlos Alcaraz va-t-il décrocher son premier titre à Roland-Garros ? Nos journalistes tentent de répondre à la question

Le débat est ouvert et à cette question, deux équipes s'affrontent.

Oui > L’Espagnol est prêt pour ce sacre

Nous sommes persuadés que malgré la grande concurrence qu’il retrouvera à la Porte d’Auteuil avec notamment Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune ou Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz peut prendre la succession de son illustre compatriote, Rafael Nadal, quatorze fois vainqueur à Paris. Pourquoi ? Parce que le gamin de 20 ans est prêt, tout simplement. Malgré son jeune âge et la pression qui sera présente sur ses épaules, Carlos Alcaraz a déjà prouvé dans le passé qu’il savait gérer ce genre d’événements. Ses derniers titres à Indian Wells, Barcelone et Madrid sont là pour le prouver. Et son sacre à l’US Open de l’an dernier lui retirera la peur ou la fébrilité de la “première fois”.

Son accident de parcours à Rome, avec une élimination précoce contre le modeste Hongrois Fabian Marozsan, est tombé à point nommé puisqu’il a permis à Carlito de gagner du temps pour bien se préparer physiquement au Grand Chelem parisien. Ce revers lui a aussi fait comprendre qu’une sortie de route doit être envisagée à chaque instant, ce qui va augmenter sa concentration, dès le premier tour, dans la Ville Lumière.

En ce qui concerne le tennis, l’élève de Juan Carlos Ferrero possède toutes les armes pour briller sur l’ocre. Celui qui ose dire le contraire est un fou. Sur cette surface plus lente, ses qualités de grand défenseur et son explosivité sont encore mises plus en avant. Et la puissance qu’il peut développer quand il est tourné vers l’offensive va faire des dégâts. Tout comme l’utilisation de l’amortie qu’il maîtrise parfaitement. Carlos Alcaraz est prêt pour remporter son premier Roland.

Non > Carlito est clairement le favori, mais...

Avec Rafael Nadal, malheureusement absent, et Novak Djokovic, Carlos Alcaraz est l’un des favoris de Roland-Garros 2023. Peut-être même le plus grand favori vu les circonstances.

Ce ne serait pas réaliste de dire le contraire, tant les statistiques de l’Espagnol sont exceptionnelles. Le joueur de 20 ans à peine compte 30 victoires pour seulement 3 défaites cette saison. Sur terre battue, il atteint la barre des 90 % de succès (20 victoires pour 2 défaites).

Il a par ailleurs remporté trois de ses quatre titres sur l’ocre dont l’ATP 500 de Barcelone et le Masters 1000 de Madrid. Il est donc en confiance, malgré sa défaite précoce au troisième tour du dernier Masters 1000 de Rome face au Hongrois Fabian Marozsan.

Ce revers, comme dit plus haut, n’est d’ailleurs pas forcément une mauvaise chose pour le natif de Murcie, puisqu’il aura pu bénéficier d’un peu plus de repos en vue du Majeur. Reste qu’il a démontré une certaine fragilité sur le plan tactique lors de son dernier match, en ne parvenant pas à faire déjouer le 115e mondial. Notre consultant Carlos Rodriguez le disait en début de saison : Alcaraz compense trop par sa puissance physique et présente des faiblesses sur le plan tactique. Et les adversaires commencent à le savoir… Dans un tournoi du Grand Chelem, face à une horde de joueurs qui, en l’absence de Rafa, savent que ce sera peut-être l’une de leurs seules chances, cela pourrait se payer rapidement cash.

D’autant qu’un certain Novak Djokovic est en quête d’un nouveau record, puisqu’il pourrait atteindre les 23 trophées dans les tournois du Grand Chelem. Et arrivera forcément très motivé à la Porte d’Auteuil, là où Carlos Alcaraz aura son statut de numéro un mondial à honorer.