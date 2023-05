Cinq choses à savoir sur Hubert Hurkacz, l’adversaire de David Goffin à Roland-Garros : “Mon jeu n’est pas fait pour la terre battue”

Dans son malheur, David Goffin a peut-être eu un peu de chance. En tombant sur Hubert Hurkacz, le Liégeois n’a pas hérité de la pire des têtes de série de Roland-Garros. En effet, le Polonais ne réalise pas une saison exceptionnelle sur la terre battue. Le natif de Varsovie a été battu au premier tour à Estoril et Rome, au deuxième à Madrid et au troisième à Monte-Carlo. Pas vraiment la préparation rêvée avant un Grand Chelem. Après, les passionnés de tennis diront que David Goffin n’a pas fait mieux et ils ont raison. Et puis, Hurkacz est présent dans le top 20 mondial depuis plus de deux ans. Ce qui prouve le niveau constant d’un joueur assez discret et qu’on vous propose de découvrir à travers quelques anecdotes.