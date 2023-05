Voilà une question qui traverse régulièrement l’esprit des fans de tennis avant le Grand Chelem parisien. La Polonaise peut-elle devenir la reine de l’ocre comme son idole Rafael Nadal ?

À cette question, deux équipes s’affrontent, comme nos deux journalistes tennis. Le team Swiatek emmené par Adrien Vigneron et le team reste du monde porté par Christophe Verstrepen.

OUI > Iga Swiatek peut devenir la reine de Roland-Garros

Contrairement à l’an dernier, Iga Swiatek n’est pas la seule joueuse à prétendre à la victoire finale cette année à Paris. Mais elle est sans doute la mieux armée pour l’emporter cette fois encore. Parce que la Polonaise est la tenante du titre à Roland-Garros. Elle a donc 2 000 points à défendre et sa motivation n’en sera que décuplée car la concurrence charge et sa place de numéro un mondiale pourrait être mise en péril si elle venait à signer un mauvais résultat.

Rappelons par ailleurs qu’elle a remporté l’édition 2020, son tout premier titre en Grand Chelem, à l’âge de 19 ans. Exactement comme son idole Rafael Nadal. Comme lui, elle peut devenir indétrônable sur l’ocre de la Porte d’Auteuil. Alors certes, la marge est moins importante qu’en 2022, lorsqu’elle était arrivée à Paris en ayant tout gagné ou presque, mais elle n’en reste pas moins la grande spécialiste de la terre battue où elle compte 86,3 % de victoires en carrière.

Cette saison, la native de Varsovie a remporté 12 victoires sur la brique pilée pour seulement 2 défaites dont la dernière sur abandon à Rome face à Elena Rybakina. Victorieuse à Stuttgart fin avril, elle s’était ensuite inclinée en finale du Masters 1000 de Madrid début mai, face à la Aryna Sabalenka. La même adversaire que lors du tournoi précédent en Allemagne…

La bataille devrait se résumer à elles trois. L’inconnue reste son état de forme suite à son pépin physique survenu dans la capitale italienne mais Swiatek s’est voulue rassurante.

NON > Iga Swiatek n’est plus invincible

En 2022, avant de se présenter à la Porte d’Auteuil, Iga Swiatek avait endossé son costume d’invulnérable. La Polonaise, engagée dans une série en cours de 37 victoires consécutives, avait décroché les titres à Stuttgart et Rome avant de vivre un Roland-Garros flamboyant où elle ne perdit qu’un petit set contre le Chinoise Qinwen Zheng. Le deuxième sacre de la numéro un mondial à la Porte d’Auteuil, après celui de 2020, ne souffrait d’aucune discussion.

Douze mois plus tard, la donne est bien différente. La cuirasse de celle qui infligea dix-neuf 6-0 à ses adversaires la saison dernière a pris des coups et ne semble plus aussi résistante. Ce qui fait que la concurrence ne se présente plus en victime consentante sur les courts.

Malgré des titres à Doha et à Stuttgart, le début de saison d’Iga Swiatek est plus poussif que l’an dernier. Et puis, surtout, elle a perdu à la régulière contre Aryna Sabalenka en finale à Madrid. Cette première victoire de la Biélorusse sur terre battue face à la Polonaise pourrait avoir un impact psychologique important en cas de nouvelle rencontre. Oui, Iga Swiatek n’est pas invincible sur l’ocre.

De plus, on ne sait pas très bien dans quel état physique va se présenter la grande fan de Rafael Nadal puisqu’elle a quitté le récent tournoi de Rome sur un abandon face à Elena Rybakina à cause d’une douleur à la cuisse. Un pépin physique qui pourrait installer un doute supplémentaire dans la tête de la Polonaise et l’empêcher de réaliser un doublé à Roland-Garros.