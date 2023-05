Roland-Garros : une nouvelle arme dans le staff de David Goffin

Mais la petite nouveauté se situait du côté des hommes présents derrière le numéro un belge lors de cet entraînement dispensé sous un soleil bas de fin de journée. Si on retrouvait bien l’actuel coach de David Goffin, Germain Gigounon, un autre homme donnait des conseils à l’ancien finaliste du Masters 2017: Yannis Demeroutis. Déjà présent avec le Binchois à Rome, l’ancien entraîneur de Steve Darcis et… Germain Gigounon avait aussi fait le déplacement à Lyon cette semaine pour coacher, seul, David Goffin. Sa présence à Paris est donc bien la preuve d’une volonté de trouver des solutions externes au binôme Goffin-Gigounon pour aider le Liégeois à se sortir de la mauvaise passe qu’il traverse actuellement. Début mai, notre compatriote s’était d’ailleurs rendu à Thuin, dans le club de Yannis Demeroutis, pour s’entraîner.

Du côté du management de David Goffin, on nous dit que la présence de l’ancien partenaire d’entraînement de Justine Henin n’était prévue que pour Rome et Lyon au départ. L’équipe traditionnelle devant gérer Roland-Garros. Mais il semblerait que Yannis Demeroutis pourrait bien être dans la box de David Goffin à la Porte d’Auteuil lors de son entrée en lice face à Hubert Hurkacz. Ce qui est certain, c’est que le choix d’amener un peu de sans frais dans le staff technique du Liégeois avec un regard un peu plus extérieur de la part d’un coach qui connaît, lui aussi, bien David ne peut pas être mauvais. Car on reste persuadé qu’il suffirait d’un petit déclic pour que notre compatriote retrouve un classement plus en adéquation avec ses qualités naturelles.