Grand favori de Roland-Garros, Carlos Alcaraz pense déjà aux Jeux olympiques : “Je rêve de jouer le double avec Rafael Nadal”

C’est avec un grand sourire et un magnifique sweat rose que Carlos Alcaraz est arrivé devant la presse internationale pour sa première conférence de presse à Roland-Garros comme numéro un mondial et première tête de série du tournoi parisien : “C’est fou pour moi d’avoir ce statut. C’est fantastique ! J’ai beaucoup travaillé pour cela. Je suis ravi d’être ici. Je suis le même joueur que l’année dernière, mais je suis plus mûr. Mentalement, je suis plus fort. Je peux lire les échanges mieux qu’avant. C’est très important pour moi. C’est la plus grande différence par rapport à l’année dernière.”