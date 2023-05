Les coulisses de Roland-Garros : comment fonctionne un media-day ?

En ce qui concerne les stars du circuit, ceux-ci se présentent devant la presse écrite dans des salles prévues pour l’occasion et répondent de manière assez libre aux questions des scribouillards. Une entrevue qui dure entre 15 et 20 minutes selon la qualité des questions et la bonne humeur ou pas de l’athlète mais aussi du responsable de presse. Ce vendredi, par exemple, le programme international prévoyait : Caroline Garcia, Stefanos Tsitsipas, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina, Ons Jabeur, Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz. Novak Djokovic ne passant que ce samedi. D’une manière générale, les premières questions sont posées en anglais avant de passer par la ou les langues nationales du joueur ou de la joueuse. Après cet exercice devant la presse écrite, il est temps pour les stars du circuit de filer devant les caméras de la télévision et les micros des radios devant un panneau de l’organisation.

Mais ce n’est pas tout. Lors de cette journée spécifique, il est possible pour les journalistes de demander des rendez-vous individuels ou collectifs avec les joueurs de leur pays. Une interview est alors prévue par les responsables médias. À titre d’exemple, cette année, David Goffin est venu ce vendredi à 13 heures pour la demi-douzaine de journalistes belges présents à Roland-Garros et Elise Mertens se présentera ce samedi à la même heure.

Une fois le tournoi lancé, la presse peut encore recueillir les propos des joueurs après leurs rencontres. Via un formulaire en ligne, les journalistes demandent l’athlète qu’ils désirent pour l’interview avec à côté l’option vainqueur, perdant ou vainqueur et perdant. La réponse à la requête se fait alors via mail ou via un groupe WhatsApp spécifiquement créé à cet effet par les organisateurs. La rencontre peut alors se faire dans une des salles de presse du court Philippe-Chatrier où l’une des zones mixtes.

Là où il est quasiment devenu impossible de décrocher quelques mots aux meilleurs joueurs de football de la planète, les stars de la petite balle jaune demeurent, elles, disponibles sur les compétitions grâce à la bonne volonté de l’ATP et de la WTA. Ces deux associations gestionnaires du tennis mondial ont compris l’importance pour le sport de ne pas fermer tous les canaux de communication.