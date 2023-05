Carlos Alcaraz











Vainqueur l’an passé de son premier titre du Grand Chelem à l’US Open, Carlos Alcaraz semble marcher sur les traces de son glorieux aîné, Rafael Nadal, et pourrait bien s’offrir dans un peu plus de quinze jours un premier titre sur l’ocre parisienne. C’est vrai que le Murcien vient seulement de fêter ses 20 ans mais il fait déjà figure de grandissime favori à la Porte d’Auteuil. Malgré un faux pas à Rome, c’est le joueur qui se présente à Roland-Garros avec le meilleur bilan sur la terre battue européenne suite à ses succès à Barcelone et Madrid. Et puis, il n’est pas numéro un mondial par hasard. La seule ombre au tableau, c’est son physique qui lui a déjà joué des mauvais tours dans le passé. Questionnée sur la position de l’Espagnol, Justine Henin, dans son rôle de consultante, a affiché un raisonnement intéressant : “Ce n’est peut-être pas plus mal d’avoir perdu tôt à Rome. Avant un Grand Chelem, c’est peut-être idéal dans le sens où cela va sans doute lui enlever un peu de pression par rapport à la position d’extrême favori dans laquelle certains veulent le voir et remettre Novak Djokovic un peu plus haut dans cette hiérarchie. ” Pour rappel, la saison dernière, Carlos Alcaraz était tombé en quart de finale contre un Alexander Zverev en feu.

Novak Djokovic











Si on s’arrête aux dernières performances avant Roland-Garros, Novak Djokovic inquiète. Le Serbe a été battu en huitième de finale à Monte-Carlo par Musetti, puis en quart de finale à Banja Luka par son compatriote Dujan Lajovic. Des contre-performances qui pouvaient s’expliquer par un coude droit douloureux. Mais à Rome, Nole n’a pas convaincu, non plus, en étant arrêté par Holger Rune en quart de finale. L’actuel troisième mondial est rarement arrivé à la Porte d’Auteuil avec aussi peu de certitudes. Mais attention, Novak Djokovic est un athlète hors-norme capable de se sublimer dans les grands événements. Et la possibilité de dépasser Rafael Nadal dans le nombre de titres en Grand Chelem va le motiver comme jamais. “Je pense qu’il fait partie des grands favoris de ce Roland-Garros au même titre qu’un Carlos Alcaraz, expliqua Justine Henin. Il ne faut pas oublier son expérience. Il va être là où il veut être à ce moment-là, je pense. Il est incontournable.”

Djokovic et Rune, deux des favoris à Roland-Garros ©AFP or licensors

Stefanos Tsitsipas











Le Grec va-t-il enfin décrocher un premier titre en Grand Chelem ? Vu son talent, il le mériterait. Stefanos Tsitsipas a déjà eu des opportunités d’inscrire son nom au palmarès d’un Majeur mais il lui a, à chaque fois, manqué un petit quelque chose. En début d’année à Melbourne, le Grec a subi la loi de Novak Djokovic en finale. Mais c’est surtout en pensant à la finale de Roland-Garros 2021 que l’actuel cinquième mondial doit nourrir des regrets. Menant deux sets à zéro contre Djokovic, le natif d’Athènes s’était incliné en cinq sets. Lauréat du tournoi de Monte-Carlo en 2021 et 2022, Tsitsipas arrivera cette fois à Paris sans succès dans son escarcelle : quarts à Monte-Carlo et Madrid, demi-finale à Rome et finale à Barcelone.

Daniil Medvedev











Il y a trois semaines, on n’aurait jamais placé Daniil Medvedev aussi haut dans le ranking des favoris. Mais depuis, celui qui a toujours détesté la terre battue s’est imposé au Masters 1000 de Rome en écartant plusieurs spécialistes de la surface. Si on ajoute à cela quatre titres et une finale sur dur, le Russe va arriver à Paris avec des certitudes et une confiance à son zénith. Mais aussi avec un statut de tête de série numéro deux. “Je ne jouerai donc pas contre Carlos Alcaraz avant une éventuelle finale, c’est déjà cela. Mais en même temps je ne suis jamais allé au-delà des quarts de finale à Roland-Garros.” Toujours aussi lucide Daniil.

Sacré à Rome, Daniil Medvedev peut-il créer la surprise à Paris? ©AFP or licensors

Holger Rune











Voilà peut-être le poil à gratter de ce Roland-Garros 2023. Le joueur capable de sortir tout le monde tant il déborde de confiance en soi. Battu l’an dernier par Casper Ruud en quart de finale, Holger Rune possède maintenant bien plus d’armes et a prouvé lors des derniers mois, avec sa victoire au Masters 1000 de Paris par exemple, sa capacité à jouer à un très haut niveau. Le Danois de 20 ans a disputé avant Roland-Garros les finales de Monte-Carlo et Rome tout en s’imposant à Munich. Pas mal. Les points d’interrogation viendront de sa capacité à afficher de la constance sur quinze jours dans des rencontres en trois sets gagnants.

Rublev, Ruud, Sinner











Derrière les cinq favoris, nous glissons les noms de trois outsiders. Vainqueur du tournoi de Monte-Carlo, le premier Masters 1000 de sa carrière, Andrey Rublev a passé un cap. Mais le Moscovite n’a jamais fait mieux qu’un quart de finale en Grand Chelem. Finaliste l’an passé à Paris et à l’US Open, Casper Ruud est un bon joueur mais il ne parvient pas actuellement à reproduire ses prestations de 2022. Enfin, tout le monde est d’accord pour souligner l’énorme potentiel de Jannik Sinner. Mais l’Italien n’a pas encore connu le déclic tant attendu.

Zverev, l’oublié











Demi-finaliste l’an passé et contraint à l’abandon face à Nadal dans un match titanesque, Alexander Zverev devrait se trouver parmi les favoris. Mais l’Allemand ne semble pas avoir retrouvé toute la plénitude de ses moyens après sa terrible blessure à la cheville.