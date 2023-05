”On va vivre un autre Roland-Garros passionnant. Je suis ravi d’être ici, de participer à ce tournoi. C’est un tournoi qui occupe une place particulière dans mon cœur. Nous sommes dans le palais de la terre battue. C’est quelque chose qui me motive très fortement. En 2021, j’ai perdu en finale alors que j’avais gagné les deux premiers sets. Je ne l’oublie pas. J’ai des capacités pour réaliser quelque chose de grand, je le sens. Il faut que je réalise de bons premiers matchs pour accumuler de la confiance.”

Questionné sur la possibilité de voir Djokovic décrocher un 23e Grand Chelem n’intéressait pas trop le Grec : “Je ne m’endors pas le soir en y pensant, cela n’occupe pas mon esprit. Ce serait super pour lui ! S’il est en mesure de le faire, il aura tout mon respect. Tout ce que j’essaie de faire pour l’instant, c’est de me concentrer sur moi-même et d’être peut-être celui que tout le monde détestera un jour et de la bonne manière, bien sûr.”