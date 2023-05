À 18 ans à peine, Arthur Fils s'offre le premier trophée de sa carrière sur le circuit ATP à Lyon, Jarry surprend Dimitrov à Genève

Arthur Fils a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Lyon, disputé sur terre battue et doté de 562.815 euros, samedi en France. En finale, le Français, 112e mondial et bénéficiaire d'une invitation, s'est imposé en deux sets 6-3, 7-5 contre l'Argentin Francisco Cerundolo, 28e mondial et tête de série N.4, en 1 heure et 36 minutes.