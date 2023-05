Kristof Vliegen est de retour à Roland-Garros comme entraîneur : “Mon match contre Roger Federer fut un véritable calvaire”

”J’ai des souvenirs sur certains terrains, explique l’intéressé installé à une table entre le court 6 et le Philippe Chatrier. Sur le court central, j’ai joué Richard Gasquet et sur le Suzanne Lenglen j’ai affronté Roger Federer. C’était mon premier Grand Chelem contre le Suisse en 2004. Ce match, cela a été un calvaire, je prends 1, 2 et 1. J’étais trop stressé et pas prêt mentalement à 21 ou 22 ans pour affronter ce Monsieur-là. Si pour ton premier Grand Chelem tu commences sur le court 14 contre le 85e mondial, cela va, si tu joues contre un grand joueur sur un court important, c’est autre chose. Je me souviens de la présentation des joueurs : ils ont dit mon nom, mon prénom et ma date de naissance et c’était réglé. Pour Federer, c’était autre chose. Les gens, ils avaient pitié de moi, cette sensation n’est pas top. D’une manière générale, je ne ressens pas des sensations exceptionnelles en venant ici. Ce n’est pas comme si j’avais atteint les quarts de finale.”

Dégoûté du tennis à cause d’une carrière stoppée par les blessures, le natif de Maaseik a maintenant repris goût à la vie sur le circuit.

”J’ai eu besoin de beaucoup de temps pour revenir dans le monde du tennis après l’arrêt de ma carrière sur blessure. Parfois cela fait bizarre. Il y a dix ans, je suis venu faire les qualifications avec Tallon mais c’était trop tôt. Je n’étais pas prêt. Maintenant, je ne ressens plus rien. Ma génération ne joue plus.”

Et s’il voyage à nouveau de nombreuses semaines par an, c’est surtout parce que la demande de coacher est venue de Tallon Griekspoor avec qui il entretient une relation particulière : “J’ai travaillé avec lui pendant quatre-cinq ans au début de sa carrière. Je suis toujours resté en contact avec Tallon. En décembre dernier, il m’a téléphoné pour prendre un café et j’avais déjà compris. Il m’a demandé si j’étais prêt à voyager avec lui. J’ai réfléchi car il fallait trouver des solutions par rapport à ma vie privée. Dans le passé j’ai refusé des projets car je ne connaissais pas la personne, ici c’était autre chose. Je savais où j’allais tomber. J’ai vite trouvé des solutions pour mes enfants et pour mon travail au BADT (NdlR : Belgian Association for Tennis Development). En plus le début de saison a été bon avec Tallon qui a grimpé dans le top 40. J’ai toujours dit qu’il pouvait arriver dans le top 30.”

guillement “J’adore analyser les adversaires et mettre une tactique en place."

Possédant un caractère fort, Kristof Vliegen n’a pas toujours été facile à vivre pour ses entraîneurs. Ce qu’il ne nie pas tout en expliquant pourquoi il apprécie ce métier de coach : “J’adore analyser les adversaires et mettre une tactique en place. Surtout quand l’adversaire de mon joueur est sur papier plus fort. C’est intéressant de chercher des solutions. Quand j’étais joueur, j’étais dur avec mes coachs, je le sais. J’étais exigeant avec eux car je l’étais avec moi. Une balle qui arrivait dans ma raquette, je ne comprenais pas pourquoi je pouvais la rater. Bien évidemment, cela a pété quelques fois dans les vestiaires avec mes coachs. Mais vous savez, cela arrive entre tous les joueurs et leur staff. Il y a toujours des choses à améliorer. Cela fait partie du métier. C’est l’inverse que je trouverais bizarre.”

Avec un peu de chance, notre ancien joueur de Coupe Davis devra trouver cette semaine à Roland-Garros des solutions pour contrer David Goffin. Si le Liégeois s’impose et que Tallon Griekspooor fait de même, c’est un duel belgo-néerlandais qui animera le deuxième tour.

”Ce n’est pas spécial à mes yeux si cela arrive. David, c’est la génération après la mienne. je ne le connais pas plus que cela. Je n’ai jamais été au restaurant avec lui. Mais avant de se rencontrer, il faudra que Tallon se qualifie et que David efface Hurkacz. Pour mon joueur, ce ne sera pas facile car il a connu des petits pépins physiques. Il n’arrive pas dans les meilleures conditions. La période compliquée que traverse David, je vois cela de loin. Mais, ce n’est pas neuf. S’il est en dehors du top 100, ce n’est pas arrivé du jour au lendemain. Vous savez, David est tellement bon que dans quelques semaines on le retrouve dans le top 60. Ce qui est encourageant, c’est qu’il essaie de trouver des solutions. L’engagement de Yannis Demeroutis en est la preuve. J’ai l’impression qu’il veut revenir mais il faut rester lucide, les meilleurs moments de sa carrière se situent derrière lui. Je dis cela mais je suis persuadé qu’avec son talent il pourrait encore sortir une grande performance. Ce qui m’inquiète par contre, c’est de voir que derrière David il y a eu un trou générationnel trop grand.”

Et quand on le questionne sur le favori du tournoi, la réponse de Fly fuse comme un service gagnant : “Il faut dire Alcaraz, non ? Il est impressionnant. Mais est-ce qu’il est capable de déjà gagner à Roland-Garros. En fait, oui il est capable de tout. Ce sera lui ou Novak. Attention quand même à Medvedev car on annonce du bon temps, donc les terrains seront rapides. Les serveurs vont avoir une petite chance si la météo ne change pas.”