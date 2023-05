Maryna Zanevska se sent bien à Roland-Garros où elle est venue avec sa famille : “Certaines joueuses russes m’ignorent et je ne comprends pas”

”C’est toujours un plaisir de venir ici, avec le beau souvenir de l’an dernier où j’avais joué un quart de finale en double avec Kimberley Zimmermann. Pour la première fois de ma carrière, je me retrouvais dans la deuxième semaine d’un Grand Chelem. Avec Kim on va rejouer ensemble cette année. Je me sens bien physiquement. Parfois il y a des petits bobos mais je pense que c’est le quotidien de tous les sportifs de haut niveau. J’ai souffert du dos il y a quelques semaines et c’est pour cela que j’ai réalisé l’impasse sur la Billie Jean King Cup. Il fallait que je me repose. Ce n’était pas une décision facile, mais c’était mieux pour moi.”

Pour son entrée en matière, Maryna Zanevska défiera la Kazakhe née en Russie, Yulia Putintseva. Une fille au comportement parfois limite sur un court : “Ce sera un match difficile mais je vais tout donner pour gagner. C’est une joueuse avec un gros caractère. En fait, elle complètement différente en dehors des courts. C’est une gentille fille. J’ai l’impression que je joue à domicile. Je suis ici avec mes parents, mon mari, mes amis, mon équipe et je sais que les fans belges vont me supporter.”

Il y a trois semaines, notre compatriote qui est née à Odessa a fondu en larmes quand des sirènes ont retenti pendant son match au tournoi de Saint-Malo. Ce bruit lui rappelant la situation dans son pays natal : “C’est toujours difficile, ce n’est pas évident de parler de ce qui se passe dans mon pays. Parfois je gère bien cela, parfois pas du tout. Tu ne sais pas apprendre à gérer ces fortes émotions qui viennent et qui partent. C’est un peu plus facile quand les membres de ma famille sont présents car je peux en parler avec eux. Ils comprennent mon état car ils vivent la même chose.”

Sur le circuit WTA, il existe des tensions entre Russes et Ukrainiennes. Maryna Zanevska tente, elle, de garder sa gentillesse naturelle : “Parfois il y a des situations que je ne comprends pas avec les joueuses russes. Mais cela ne me dérange pas d’affronter une Russe. Je fais simplement mon boulot et si je gagne, c’est mieux. C’est du sport. Il y a des joueuses russes qui sont venues me voir pour prendre des nouvelles de ma famille et me dire que ce qui se passe en Ukraine est horrible. Et puis il y a des filles qui m’ignorent et cela, je ne comprends pas.”