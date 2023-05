Malgré des résultats décevants lors de ses derniers tournois, Novak Djokovic peut-il briguer un troisième titre à la Porte d’Auteuil ?

Le débat est ouvert et à cette question, deux équipes s’affrontent, comme nos deux journalistes tennis. La team Djokovic emmenée par Adrien Vigneron et la team reste du monde portée par Christophe Verstrepen.

Et vous, vous en pensez quoi ?

Oui > Le Serbe a un record à aller chercher

Novak Djokovic, on le sait, est un redoutable chasseur de records. “Les chiffres me poussent surtout à produire mon meilleur tennis lors des grands tournois”, avait-il lancé dans la foulée de son quart de finale face au Hongrois Márton Fucsovics lors de Wimbledon 2021.

Justement, le Serbe aura l’occasion d’en faire tomber un nouveau s’il remporte Roland-Garros le samedi 10 juin prochain. Il deviendrait le seul athlète masculin en possession de 23 titres en tournois du Grand Chelem, dépassant Rafael Nadal avec qui il partage le record actuel.

Certes, sa préparation sur terre battue fut loin d’être glorieuse, avec pour meilleure performance un quart de finale lors du dernier Masters 1000 de Rome. Mais on connaît les facultés mentales de l’actuel troisième mondial, cette capacité à repousser les limites qui lui permet, souvent, de compenser une baisse de régime sur le terrain. C’est encore plus vrai sur des rencontres de Grand Chelem, où la victoire se joue en cinq sets.

Par ailleurs, son dernier match remontant au 17 mai dernier. Il arrivera frais et, on imagine en pleine possession de ses moyens.

Dernier élément en jeu : il y a la place de numéro 1 mondial à aller chercher. Si Novak Djokovic l’emporte et que Carlos Alcaraz n’atteint pas la finale, l’actuel numéro 3 mondial retrouvera le trône. Or, on l’a dit, un Novak Djokovic avec des objectifs aussi importants en tête, cela ne peut faire que des étincelles…

Novak Djokovic lors de sa victoire finale à Paris en 2021. ©AFP/Archives

Non > trop d’incertitudes

La plus grande épine dans le pied de Novak Djokovic à Roland-Garros n’est plus là. Même s’il ne le criera jamais haut et fort, l’absence de Rafael Nadal, qui l’a battu à huit reprises à la Porte d’Auteuil, ne peut que soulager le Serbe. Mais le problème, c’est qu’un autre Espagnol, qu’il pourrait rencontrer dès les demi-finales, Carlos Alcaraz pour ne pas le citer, risque bien de lui jouer un mauvais tour. Et si ce n’est pas le numéro 1 mondial qui se présente face à lui dans le dernier carré, cela pourrait être Stefanos Tsitsipas. Sacré programme pour Nole qui avant cela devra, sur papier, se défaire d’Alejandro Davidovich Fokina, qui l’avait terrassé à Monte-Carlo l’an dernier. Sans oublier que Rublev ou Khachanov pourraient lui faire face en quarts.

Ce programme ardu avec un coude droit fragile vient s’ajouter aux doutes nés de la préparation du Serbe battu en huitième de finale à Monte-Carlo par Musetti, puis en quart de finale à Banja Luka par Dujan Lajovic et à Rome par Holger Rune. Voilà pourquoi on ne pense pas que Novak Djokovic remportera son troisième Roland-Garros. Mais on est le premier à savoir qu’avec son talent, son expérience et toutes ses qualités, le Serbe, en quête d’un 23e sacre en Grand Chelem, pourrait bien déjouer notre pronostic et se transcender une fois de plus. Les paris sont ouverts…