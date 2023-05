"Un tatouage avec les cendres de mon chien, Bo” : Elise Mertens ne sera pas seule lors de son entrée en lice, ce dimanche, à Roland-Garros

”J’ai joué beaucoup de matchs à un moment donc il était nécessaire de réaliser une coupure pendant quelques jours avant Roland-Garros. Maintenant cela va. Mon kiné est avec moi à Paris. Ce qui aide beaucoup. En novembre, je souffrais de petites fractures de stress, maintenant c’est juste des gênes qui viennent parfois. J’ai déjà beaucoup joué dans ma carrière donc, parfois, l’épaule est un peu sensible. Quand cela arrive, je me repose. C’était nécessaire de ne pas jouer à Strasbourg avant Roland. Quand elle est présente, cette douleur me gêne surtout au service et un peu en coup droit.”

Très régulière depuis six ans au plus haut niveau, la numéro un belge n’a pas fait une croix sur un retour dans le top 20 mondial : “C’est difficile d’y retourner. Tu dois gagner pas mal de matchs importants pour y parvenir. Je trouve que le niveau des joueuses est très compact à ce niveau-là. Toutes les filles frappent très fort. Il y a encore de la tactique mais maintenant les filles dégainent sur chaque balle. Il y a cinq ans, c’était différent. J’ai un quatrième tour à défendre à Paris et je trouve que je joue bien pour le moment. Je veux rester dans le top 30. Je désire donc faire aussi bien ou mieux que l’an dernier à Roland-Garros puis bien jouer sur l’herbe où je n’ai pas beaucoup de points à défendre. Il ne faut pas trop réfléchir au classement.”

”Le seul Grand Chelem absent de mon palmarès”

Pour son entrée en matière ce dimanche en troisième rotation sur le court numéro 7, Elise Mertens défiera la Slovaque Viktoria Hrunkacova (WTA 136) : “C’est une joueuse qui frappe fort si les balles arrivent dans sa zone. Il faudra varier mes coups et la faire bouger. Sur terre, ce sera un peu plus facile pour elle car les courts sont un peu plus lents. On va se concentrer sur le simple puis on verra pour le double. C’est le seul Grand Chelem qu’il me manque. Avec Storm Hunter en début d’année il a fallu un peu de temps pour se découvrir. Maintenant on tourne bien.”

Accompagnée de Seppe Cuypers comme coach à Paris, la native de Louvain effectuera la saison sur herbe avec Alexander Kneepkens. Mais ce qui ne changera pas, c’est la présence d’un élégant tatouage vert sur le poignet gauche de notre compatriote.

”C’est Bo. C’est le nom de mon chien de douze ans, un Lassie, qui est décédé en septembre dernier quand j’étais au Japon. J’étais très triste car il existait une connexion particulière entre nous deux. On l’avait recueilli en Grèce. Après l’incinération, on a mis une partie des cendres dans l’encre du tatouage. Quand je ne me sens pas bien, je regarde le tatouage et je me sens en paix. J’ai choisi la couleur verte, celle de l’espoir, car je trouvais que le noir donnait un sentiment de tristesse. Kaj, un autre de mes chiens est décédé il y a deux jours. Il avait plus de quinze ans.”