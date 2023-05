Yannick Noah met le feu à Roland-Garros : “Je peux glisser à pieds nus sur le court central sans me blesser”

À lire aussi

Monsieur Noah, quelle journée remplies d’émotions...

"Cela fait quelques mois que Gilles (NdlR : Moretton, le président de la Fédé) et Amélie (NdlR : Mauresmo) m’ont parlé de ce qu’ils voulaient faire. J’étais dans mon autre vie au Cameroun donc c’était loin, puis cela s’est précisé. Vendredi en atterrissant avant d’assister à la projection d’un film (NdlR : sur son titre en 1983), j’ai réalisé ce qui se passait et j’ai eu une forte émotion. Dans ce film, les sept joueurs qui ont joué contre moi parlent. C’est chouette qu’après 40 ans, ils viennent parler d’une défaite. Ce samedi, entrer sur le Central, c’est quelque chose à laquelle je suis habitué mais, pour un concert, j’étais un petit peu anxieux. Cela s’est tout de suite dissipé. C’est cool que cela se fasse, je suis très honoré.”

La famille Noah dans les travées du court Philippe-Chatrier. ©AFP or licensors

Pourquoi être arrivé pieds nus ?

"Le Central c’est vraiment le meilleur court de terre battue du monde. Tu marches comme si c’était du velours, il n’y a aucun stress. Tu vas sur un autre, il y a toujours des petits cailloux. Il y a quelques années, on s’est fait un gueuleton aux frais de la Fédération avec des amis. On est descendu sur le court après et j’avais joué pieds nus et réalisé que je pouvais glisser sans me détruire les pieds. Je ne savais pas si je prenais mes chaussures mais j’ai décidé de le faire comme sur scène, pieds nus.”

Que représente ce 5 juin 1983 ?

"À part la naissance de mes enfants, c’est le plus beau jour de ma vie. À chaque fois que je vois ces images, cela me procure une émotion très forte. Je suis certain que, quand je vais casser ma pipe, ce seront les images qu’on montrera en ouverture du journal. Mais ce sera juste. Ceux de ma génération se souviennent d’où ils étaient ce jour-là. Je le dis avec modestie. Cela m’émeut. Il y a ceux qui ont raté leurs examens à cause de moi. C’est un jour qui a compté.”

Yannick Noah en duo avec Mats Wilander. ©AFP or licensors

Mats Wilander est monté sur scène avec vous pour une chanson…

"Pour nous les lumières du tennis se sont éteintes depuis 30 ans. Ce qui reste, c’est l’amitié. Il reste le mec le plus humble et cool de l’histoire. C’est le seul à avoir refait jouer une balle de match (NdlR : en demi-finale de Roland-Garros 1982), moi je l’aurais piqué ce point et on l’aurait tous piqué.”

Yannick Noah sera encore mis à l’honneur puisqu’une fresque à l’intérieur du stade devrait être dévoilée. Et c’est aussi lui qui remettra dans quinze jours les trophées aux vainqueurs.