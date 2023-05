Iga Swiatek (WTA 1)











La Polonaise a dominé la saison 2022 sur terre battue, ce qui n’a pas été le cas cette année. L’an dernier, Iga Swiatek avait remporté trois titres sur l’ocre, dont Roland-Garros, et n’avait perdu qu’un seul match sur cette surface, contre Caroline Garcia, lors de l’Open de Varsovie disputé au coeur de l’été. Cette saison, la donne est différente : victoire à Stuttgart et finale à Madrid avec une défaite contre Azarenka, la première face à la Biélorusse sur terre battue. Ensuite, la Polonaise a dû abandonner à Rome à cause d’un problème à la cuisse. Pour peu que son corps soit au rendez-vous, elle sera quand même difficile à battre.

Aryna Sabalenka (WTA 2)











La Biélorusse est tout simplement la meilleure joueuse de la saison 2023. Après son titre à l’Australian Open, Sabalenka a réalisé une bonne préparation sur terre battue avec une finale à Stuttgart et une victoire à Madrid contre Swiatek. Un succès important psychologiquement. Fille au caractère fort, Aryna ne se cache pas au moment d’évoquer les favorites au titre : “Tout le monde veut toujours me battre. Mais je pense que je peux encore gagner des titres en Grand Chelem.” S’il fallait trouver une motivation supplémentaire, Sabalenka montera sur le trône de la WTA en cas de titre à Paris.

Aryna Sabalenka visera le titre et la place de reine du circuit féminin à Roland. ©Manu Fernandez

Elena Rybakina (WTA 4)











Est-ce que la Kazakhe prend du plaisir sur les courts ? Bonne question. Après sa victoire à Wimbledon l’an dernier, elle montrait à peine sa joie. Rybakina a encore progressé lors des derniers mois mais il faudra voir si ce sera suffisant pour remporter un tournoi où elle n’a jamais dépassé les quarts de finale. Sa victoire au tournoi de Rome la semaine dernière sera un bel adjuvant moral.

Coco Gauff (WTA 6)











La saison dernière, l’Américaine avait disputé un Roland-Garros parfait jusqu’à la finale en ne concédant aucun set. Après, elle a pris une leçon de tennis sur terre battue face à Swiatek à cause notamment d’un coup droit qui n’a pas tenu le coup sur cette rencontre mais aussi peut-être à cause du stress d’une première à ce niveau. Coco Gauff (19 ans), c’est un grand talent qui doit encore passer un petit cap pour décrocher un Grand Chelem : “Je suis toujours en forme à Paris. J’aime cette ville.”

Elena Ostapenko (WTA 17)











Quand on a gagné Roland-Garros une fois, en 2017, on peut prétendre à revivre les mêmes sensations. Voilà ce que doit penser la Lettonne, une joueuse qui est capable de se transcender, de passer complètement à côté de ses matchs ou d’insulter ses adversaires. Avec elle, c’est tout ou rien mais quand c’est tout, cela peut faire mal à toutes les filles du circuit. Comme en 2017.

Jelena Ostapenko a déjà remporté Roland-Garros en 2017...

Qinwen Zheng (WTA 19)











La Chinoise de 20 ans n’a encore jamais remporté un tournoi sur le circuit WTA. C’est donc un peu audacieux de la placer dans les favorites d’un Grand Chelem. Mais cette joueuse propose un tennis moderne très intéressant. On se rappellera que la saison dernière, c’est la seule qui est parvenue à prendre un set à Iga Swiatek sur la quinzaine parisienne.