Sorti à Roland-Garros, David Goffin pense déjà à l’avenir : “Il ne me manque rien, il faut juste que je continue sur cette voie”

”Dans l’ensemble je n’ai pas de regret, je me suis accroché. Il y a eu des moments très bons et d’autres moins bons. Dans un match comme cela en cinq sets, ce n’est pas illogique. Si on regarde le match, c’est au troisième set que je loupe peut-être le coche. Je mène 3-1, je peux faire 4-1 et derrière je ne gère pas bien mon jeu avec deux doubles fautes. Et puis lui joue mieux, mais je ne peux pas le laisser revenir. C’est un passage où je le remets dedans. En le gardant sous l’eau à ce moment-là, j’aurais pu continuer à prendre de la confiance et mener le match.”

À lire aussi

Preuve que notre compatriote se sentait bien, il a affiché un haut taux de réussite lors de ses montées au filet tout en se montrant très agressif : “Je devais me montrer agressif. Quand on le laisse jouer avec ses grands bras, ses grands segments et ses gros services, la balle va vite et c’est compliqué. Il rentre bien en revers, est agressif en long de ligne et il vient bien au filet. Il fallait le faire bouger, le maintenir loin pour qu’il rate des balles. Cela passait par une attitude agressive. Quand on avance dans le match, le soutien du public me fait du bien dans les moments importants et j’arrive à décrocher le deuxième set. Cela m’a mis dans le match. C’était chouette ce soutien.”

David Goffin s'est incliné en cinq sets.

Mais malheureusement, au final, la pièce tombe du mauvais côté : “Ce match s’est joué sur pas grand-chose. J’ai peut-être fait des petites fautes à des moments clés mais il y a eu la même chose de son côté. J’ai connu une mauvaise période jusqu’au début du deuxième set. Puis c’est moi qui joue mieux en prenant le deuxième set alors que c’était lui qui avait un break d’avance. On n’a pas su peut-être enfoncer le clou comme il le fallait, tout au long du match, jusqu’à arriver au cinquième. Et là, il réussit un break en lâchant deux-trois coups le long de la ligne qui viennent de nulle part, en coup droit, en revers, et il va choper les bouts de ligne, en étant vraiment loin… Et derrière, il sert très, très bien pour maintenir son break jusqu’au bout. En même temps, il y a des moments où j’aurais pu passer au-dessus, mieux jouer et gagner le set. Mais en même temps, il y a des moments où lui aurait pu le faire. Sur le match, cela s’équilibre.”

”Surtout ne pas lâcher”

Cette défaite s’ajoute à celles enregistrées contre Zverev et Norrie lors des dernières semaines.

”Il ne me manque rien ! Il faut juste que je continue sur cette voie. Cela fait trois semaines que je sens vraiment une évolution avec le travail physique accompli. Ces trois dernières défaites, c’était face à des tops joueurs du top 15. J’ai eu dans ces matchs beaucoup d’opportunités et j’ai montré que j’étais là, et donc cela fait quand même du bien au moral de voir tout cela dans les trois matchs. Maintenant que je suis à 100 % physiquement, c’est maintenant qu’il faut pousser dans les efforts et surtout ne pas lâcher.”

En fin de match contre Hurkacz, David Goffin s’est tordu la cheville sur une course. Mais cet incident semble sans aucune gravité : “Cela va, ma cheville a un peu tourné, mais il n’y a aucun problème, ce sera peut-être un peu raide ce soir, à froid, mais il n’y a aucun souci, cela, c’est sûr. Je vais passer sur le gazon. On va essayer de faire le tri entre les Challengers et les qualifications dans les tournois ATP, que ce soit Rosmalen ou Ilkley, pour préparer les qualifs de Wimbledon.”