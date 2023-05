La question du jour à Roland-Garros : David Goffin va-t-il se relever avant la saison sur gazon ?

OUI > On déborde peut-être d’un optimisme béat, encore une fois, et peut-être qu’on se trompe. De toute façon, seul l’avenir nous le dira. Mais oui, on pense que David Goffin peut arriver en pleine forme pour la saison sur gazon après sa défaite au premier tour de Roland-Garros. Pourquoi ? Parce que le Liégeois n’a jamais été à la rue contre Hubert Hurkacz lors de son premier tour à Roland-Garros, il a fait jeu égal pendant plus de trois heures trente avec un joueur qui squatte le top 15 mondial depuis deux ans. Sur ce match, la pièce est juste tombée du mauvais côté. Le Polonais l’avouait d’ailleurs : “David m’en a fait voir de toutes les couleurs. C’est un joueur qui a beaucoup d’expérience et qui possède un arsenal de coups très fouillé. Il est capable de jouer du grand tennis.”