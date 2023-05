Quelle suite pour David Goffin ? “Les qualifications à Rosmalen”

”Il ne manque rien. Il faut simplement continuer comme cela. Cela fait trois semaines, avec le travail physique, que je sens une nette amélioration. Quand j’ai repris à Monte-Carlo, jusqu’à Aix-en-Provence, j’ai constaté que je devais vraiment bosser pour revenir à un meilleur niveau. Et puis, à Aix-en-Provence, justement, j’ai senti que dans mes glissades, dans la coupure des trajectoires, dans l’engagement, que cela allait beaucoup mieux. J’ai regagné quelques matchs. Les trois dernières défaites l’ont été contre des joueurs du top 15, contre qui j’ai eu des opportunités, où j’ai montré que j’étais là. Cela fait tout de même du bien au moral. Et maintenant que je suis à 100 % physiquement, il faut pousser et ne surtout pas lâcher.”

David Goffin risque après Roland-Garros de se retrouver proche de la 130e place mondiale. Ce qui va l’obliger à retravailler son programme habituel : “Ce sera place au gazon. On va essayer de faire un mix entre les Challengers et les qualifications des tournois ATP, que ce soit Rosmalen ou Ilkley pour préparer au mieux les qualifications de Wimbledon.”