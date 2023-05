Zanevska après sa défaite à Roland-Garros 2023: "C'était peut-être mon dernier Roland Garros"

"Dans le box, il y avait sa famille, ses amis... Ses parents étaient venus d'Ukraine, alors qu'elle ne les avait plus vus depuis un an", a ainsi expliqué à l'Agence Belga son coach, Geoffroy Vereerstraeten. "Ils vivent toujours là-bas, dans un pays en guerre. Vous pouvez dès lors imaginer ce que cela représentait pour elle."

Maryna Zanevska l'a aussi évoqué à sa manière en conférence de presse. Et elle s'est même laissée aller à une confidence sur son avenir. "Tout le monde était pour moi. C'était quelque chose d'incroyable. Nous sommes en France, mais j'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Et je ne sais pas combien de Roland-Garros je vais jouer encore. C'était peut-être mon dernier. Je voudrais revenir l'année prochaine, mais je n'en suis pas certaine. Je vais continuer ma saison, je vais également jouer ici en double avec Kim (Kimberley Zimmermann, ndlr.), mais j'ai des difficultés à gérer ma blessure au dos et tout ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine. Cela me prend beaucoup d'énergie. Je vais prendre les choses au jour le jour, et je vais essayer, mais je ne suis pas du tout sûre de jouer encore l'année prochaine."

"J'aurais préféré jouer un moins beau tennis et gagner"

Maryna Zanevska (WTA 89) était terriblement déçue, lundi à Paris, après une nouvelle élimination au premier tour à Roland-Garros. Sur le Court N.7, la Belge d'origine ukrainienne, 29 ans, a raté le coche contre la Kazakhe d'origine russe Yulia Putintseva (WTA 58), s'inclinant 7-5, 7-6 (7/3) après avoir mené 5-2 dans le premier set et obtenu deux balles de set dans chaque manche.

"Je suis triste", a-t-elle confié après sa défaite. "J'ai tout donné sur le court, mais cela n'a malheureusement pas suffi. Je savais que si je voulais gagner ce match, je devrais tout faire, car elle ne me donnerait pas un point. Et c'était très difficile de rester concentrée physiquement et mentalement sur mon plan de jeu durant l'ensemble de la partie. Je suis très contente de mon niveau de jeu, j'ai fait de très beaux points. Mais lors des points importants, je n'ai pas été assez solide. À la limite, j'aurais préféré jouer un moins bon tennis et gagner."

Résultat des courses, Maryna Zanevska n'a toujours pas réussi à gagner un match en simple à Roland-Garros en quatre participations.

"Physiquement, je ne vais pas très bien pour l'instant", a-t-elle poursuivi. "Ce n'est pas un secret que je souffre du dos. Je n'ai pas pu m'entraîner comme je le souhaitais ces derniers mois. Et cela m'aurait certainement aidé aujourd'hui, car j'ai dû prendre plus de risques pour écourter les points. Mais je ne veux pas en faire une excuse. Je gère ce problème depuis trois ans. Simplement, c'est un peu plus compliqué quand on joue à un tel niveau. Je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, mais je ne me ferai pas opérer. Il y a une vie après le tennis."