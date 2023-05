Ancien entraîneur de la Reine Mathilde et de ses enfants, le coach de Benoît Paire est Belge : “C’est une belle personne, il a coeur sur la main”

”J’ai rencontré Benoît pour la première fois il y a cinq ans à l’US Open, expliquait Xavier Moureaux dans les ruelles de Roland-Garros. J’entraînais Vincent Millot et on quittait l’hôtel pour partir acheter une montre. On a croisé Benoît, il a demandé où on allait et il est monté avec nous dans la voiture pour lui aussi acheter une montre. On s’est recroisé en novembre dernier lors d’interclubs en France avec Steve Darcis qui connaissait aussi Benoît. Il nous a dit qu’il n’avait plus de coach mais qu’il ressentait le besoin de repartir avec quelqu’un. Benoît a demandé mon numéro à Steve et on a commencé à travailler ensemble en janvier 2023. Cela représentait un superbe challenge.”

Avec un joueur qui dans la vie quotidienne est bien loin des clichés qu’on retrouve sur les réseaux sociaux ou parfois dans la presse : “Vous savez, Benoît est quelqu’un d’humainement très attachant, c’est une belle personne. Un super gars avec le coeur sur la main et de la sensibilité. Bien loin de l’image qu’on peut parfois avoir sur les réseaux sociaux. Il mérite vraiment plus de crédit. Le résumé à 'La Chatte' et 'Santé Marion', c’est vraiment réducteur. Il s’est battu depuis des semaines pour être à Roland-Garros cette année et vivre un match fou comme celui d’aujourd’hui contre Norrie. Notre objectif pour la suite de la saison sera de revenir dans le top 100. On va faire une coupure ici, puis il reprendra pour les qualifications de Wimbledon. Ce n’est pas compliqué d’entraîner Benoît. Notre base de travail se situe au niveau de l’échange et de l’écoute.”

Et quand on épluche le C.V. du Luxembourgeois, on découvre qu’il a entraîné la famille royale entre 2010 et 2012.

”Je suis de Bastogne et la Reine Mathilde vient de cette région. J’ai été contacté en 2010 pour donner des cours aux deux aînés du Roi et de la Reine : la Princesse Elisabeth et le Prince Gabriel. J’ai accepté et pendant trois années, pendant les vacances de Noël, je me suis occupé d’eux. J’ai aussi fait taper la balle à la Reine Mathilde. Par contre je n’ai pas eu l’occasion de faire jouer le Roi Philippe car je suis parti aux États-Unis l’année où on m’a demandé de travailler pour notre Souverain. C’était une très belle expérience.”

Comme celle qu’il vit avec Benoît Paire.