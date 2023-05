Encore une polémique, on ne changera plus Novak Djokovic : “Le Kosovo c’est le coeur de la Serbie ! Stop à la violence”

Cette intervention de l’ancien numéro un mondial arrive alors que le nord du Kosovo est le théâtre depuis plusieurs jours d’affrontements entre des membres de la force internationale emmenée par l’Otan et des manifestants serbes qui réclament le départ de maires albanais de la localité. En conférence de presse, le Serbe s’est expliqué : “C’est un sujet sensible. Je ressens une responsabilité supplémentaire en tant que personnalité publique et en tant que fils d’un homme né au Kosovo d’apporter mon soutien à tout le peuple serbe. C’est le moins que je puisse faire. Je ne suis pas un politicien et je n’ai pas l’intention d’engager un débat.”

Peut-être pas un débat mais bien une nouvelle polémique autour de sa personne. Pourtant, ce n’est pas la première fois que Novak Djokovic s’avance sur le sujet. En janvier 2008 après sa première victoire en Grand Chelem à l’Australian Open, il avait déclaré : “Le Kosovo est la Serbie.” La Serbie qui n’a jamais reconnu l’indépendance du Kosovo.

À lire aussi

Du côté des instances dirigeantes du tennis, on se serait bien passé de cette sortie de Nole. La charte d’éthique de Roland-Garros proscrit les prises de position politique ou religieuse. Mais la Fédération française de tennis a publié un communiqué sans parler d’une éventuelle sanction : “Les débats qui traversent l’actualité internationale s’invitent parfois en marge du tournoi, c’est compréhensible.”

En ce qui concerne Novak Djokovic, il ne se tracassera pas trop de cette nouvelle polémique. D’ailleurs, ce n’est certainement pas la dernière.