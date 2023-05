Justine Henin évoque son rôle de formatrice au sein de son académie : “On se tracasse tous pour l’avenir de nos enfants”

À lire aussi

Justine, cela fait un an plus ou moins que vous collaborez avec BNP-Paribas. Quel est le bilan ?

”Il est extrêmement positif. Accompagner des jeunes au sein de l’académie, je le fais depuis quinze ans. C’est un travail sur lequel on a du recul, de l’expérience. Depuis que Carlos Rodriguez est revenu, on a retrouvé une nouvelle dimension au sein de l’Académie. Avec le renforcement de notre programme jeunes talents et le soutien de BNP Paribas, cela change beaucoup de choses. Cela crée une émulation. Parce que les jeunes qui ne sont pas encore dans la team, ils ont envie d’y rentrer. Je pense que la concurrence, si elle est bien gérée, et c’est ce qu’on essaye de faire, représente un aspect positif. Les résultats sont un critère au sein du programme, mais ce n’est pas le premier critère. De toute façon, les résultats, ils arriveront suite à une série de moyens qui sont mis en place. On est encore plus intransigeant, évidemment, sur certaines choses. Je ne sais pas si on est plus intransigeant avec les jeunes du programme qu’avec les autres jeunes de l’Académie parce que c’est dans notre philosophie.”

Quelle est cette philosophie ?

”On travaille beaucoup sur l’attitude, le comportement, sur l’état d’esprit par rapport au projet tennistique, mais en travaillant vraiment sur le développement de la personne avant de travailler sur le développement du joueur. Il y a une évolution qui est magnifique d’une manière générale au sein de l’Académie et en particulier dans ce programme. On est vraiment ravi. Le point positif aussi, c’est qu’on ne s’engage pas pour un an auprès de nos jeunes. On donne du temps pour mettre les choses en place, c’est un message qu’on ne donne plus beaucoup aux jeunes d’aujourd’hui. C’est quelque chose qui nous a beaucoup plu dans l’approche de BNP-Paribas.”

”On n’est pas juste là pour apprendre un coup droit et un revers”

Dans votre formation, quelle est la part prise par l’éducation car ces jeunes ne seront pas tous des stars du tennis demain mais simplement des citoyens ?

”Cela rentre tous les jours un petit peu plus de notre réflexion. On va renforcer cette réflexion l’année prochaine. Avec notamment davantage de présence et de temps sur ce côté éducation et ce côté citoyen, effectivement, c’est quelque chose qui est déjà dans nos têtes depuis longtemps et au quotidien, dans ce qu’on vit avec nos joueurs. Du temps, on en accorde énormément à nos jeunes, à leurs parents, à leur famille au sein de l’Académie. Vous ne venez pas juste apprendre un coup droit et un revers puis on se tape dans la main. Au-delà de ça, évidemment, il y a toute la dimension scolaire, il y a la dimension de comment on vit en groupe, en société. Il y a effectivement le fait de toujours garder en tête qu’on veut faire de nos jeunes des personnes équilibrées. La vie de joueur de tennis est très déséquilibrante. Donc c’est aussi notre rôle d’essayer de garder nos joueurs les plus stables, qu’ils demeurent les pieds sur terre. Dans nos actes quotidiens, c’est quelque chose d’extrêmement important. On va vraiment travailler encore plus sur cette question-là à partir de la rentrée en septembre.”

Comment ?

”On va mettre une cellule de travail spécifique à cela parce qu’on se rend compte que c’est nécessaire. Ce n’est pas uniquement pour nos jeunes joueurs de tennis, je crois que c’est important pour les jeunes en général. On a tous des enfants et comme d’autres parents, je me tracasse pour leur avenir. Certainement qu’on se tracasse encore plus pour de bonnes raisons actuellement. On a tous, à nos différents niveaux, un travail à réaliser là-dessus. Et c’est vrai que des parents nous confient leurs enfants. On est obligé de travailler main dans la main. C’est ce qui me passionne aussi dans ce projet-là, au-delà des résultats tennistiques. Si on a des joueurs qui deviennent des grands joueurs de tennis ou des grands champions, bien sûr, ce serait un rêve. Mais avant tout je veux que ceux qui passent par chez nous deviennent des chouettes personnes.”