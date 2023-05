Justine Henin ne compte pas voyager, pour le moment, avec un joueur : “Cela demande un trop grand investissement”

”Si les circonstances font que ce soit moi qui me trouve dans le box de ce joueur ou joueuse lors de la finale, ce serait sans doute quelque chose de magnifique, d’exceptionnel. Mais je n’ai pas une ambition ou une aspiration de pouvoir, moi, le revivre. Et encore une fois, je trouverai ça aussi gratifiant qu’après un parcours de vie chez nous, des parents d’un jeune viennent me trouver pour me dire : 'On avait déposé un gamin chez vous et on a retrouvé vraiment un adulte, responsable, qui peut se prendre en main, qui est autonome.' Pour moi, ce serait un tout aussi bel accomplissement. C’est cela qui est important dans notre projet. Après, si les choses se mettent…”

L’important n’est donc pas spécialement de trouver la perle rare et de s’y accrocher : “Si un jour je revis une finale, ici, je suis sûr que ce sera magnifique, mais encore une fois, je n’ai pas cette ambition. On essaye d’accompagner les joueurs au mieux. Pour vraiment être sur le circuit aux côtés d’un joueur, ça demande vraiment un engagement très fort, avec beaucoup de présences dans les tournois. Et donc au-delà de ça, mes enfants sont encore petits, je voyage déjà pas mal et donc je ne me verrais pas, aujourd’hui, voyager trente semaines au minimum, et c’est ce qu’il faut faire, et parfois même plus, pour pouvoir avoir un véritable impact. Donc, l’impact, j’essaye plutôt de l’avoir au quotidien dans mes projets à l’académie. Et puis après, on verra. Je serai encore jeune dans dix ans… Là, mes enfants seront plus grands et on verra ce qu’il se passera.”