La fédération kosovare veut que Djokovic soit sanctionné pour son message politique : “Le Kosovo est un pays indépendant reconnu par l’ITF”

”En tant que Serbe, ce qui se passe au Kosovo me blesse”, avait déjà exprimé Novak Djokovic. “Notre peuple a été exclu. C’est le moins que je puisse faire. En tant que personnalité publique, j’estime qu’il est mon devoir de montrer mon soutien au peuple et à toute la Serbie. Je ne sais pas si je vais être sanctionné, mais je le ferais à nouveau. Je suis contre les guerres et conflits.”