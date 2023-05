Roland-Garros: Sander Gillé et Joran Vliegen sortent la paire tête de série N.8 et filent au 2e tour

Gillé (ATP 40 en double) et Joran Vliegen (ATP 41) se sont imposés en deux sets 7-5, 6-3 contre les Croates Nikola Mektic (ATP 15) et Mate Pavic (ATP 13), têtes de série N.8 et vainqueurs de Wimbledon en 2021. La rencontre a duré 1 heure et 32 minutes sur le Court N.11.