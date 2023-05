Kimberley Zimmermann veut faire aussi bien que la saison dernière à Roland, tout en pensant déjà à 2024 : “J’aimerais disputer les JO, comme papa”

”J’ai hâte de commencer le tournoi, expliquait la joueuse de 27 ans avant son dernier entraînement. J’espère vivre une superbe quinzaine comme l’an dernier. Les attentes vont être différentes et on va voir avec Maryna jusqu’où on peut aller. Réaliser le même parcours, ce serait superbe. Je veux profiter de ce tournoi, car on joue à la maison vu qu’il n’y a aucun tournoi WTA en Belgique. La dernière fois qu’on a joué ensemble avec Maryna, c’était à l’US Open. Comme elle se concentre sur sa carrière en simple, ce qui est tout à fait normal, on sait seulement jouer à deux dans les Grands Chelems.”

La performance d’il y a douze mois pourrait mettre un peu de pression sur la Bruxelloise, mais cela ne semble pas le cas : “Si on perd assez vite, je devrais rester dans le top 50. Ce qui me soulage déjà. Je ne ressens pas cette situation comme une pression négative. Je vois plus Roland-Garros comme une belle opportunité d’améliorer encore mon ranking, car c’est difficile de grimper quand on se rapproche du top 30. Je suis satisfaite de mon parcours depuis l’an dernier. Je suis parvenue à réaliser de bons résultats et à rester dans le top 40.”

Le papa de Kimberley, Michel Zimmerman, à droite, a participé aux Jeux de 1984 à Los Angeles.

Et pour la saison 2024, notre compatriote a dans le coin de sa tête un petit rêve : “Je pense aux Jeux olympiques de Paris. Ce serait un honneur et une belle reconnaissance de ma carrière de sportive de participer à un tel rassemblement. Je sais que dans le monde du tennis, les Jeux n’occupent pas, pour certains athlètes, une place importante, mais ce n’est pas mon cas. Je viens d’une famille de sportifs avec mon papa qui a participé aux Jeux de Los Angeles en 1984. Il a disputé une finale aux 400 mètres haies. D’ailleurs le diplôme reçu par mon papa est bien conservé à la maison. Mais on est encore assez loin des Jeux et je ne connais pas exactement les critères. Les filles du top 10 seront qualifiées et pourront choisir leur partenaire. Je n’ai pas de contact avec Elise Mertens (rires).”

Lors de leur premier tour, le duo Zimmermann-Zanevska se frottera aux Françaises Andrianjafritimo et Ferro, bénéficiaires d’une wild-card : “Nos adversaires sont surtout des joueuses de simple. Je ne sais pas très bien ce que cela va donner en double. J’espère qu’il n’y aura pas trop de supporters français. Avec Maryna, on va se donner à fond. Je pense qu’elle aura digéré sa défaite du simple. Maryna, c’est une amie et pas juste une partenaire. Elle doit gérer pas mal d’événements pour le moment, mais cela va aller.”