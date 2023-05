Petite, j’ai frappé mes premières balles au TC Lambermont, à Verviers. Mes parents y jouaient en tant qu’amateurs, ma sœur aussi. Moi, j’ai disputé ma première compétition à dix ans. Au départ, je jouais juste pour le plaisir, une notion qui ne m’a d’ailleurs jamais quittée. J’étais passionnée par ce sport, que je regardais à la télé. Ma carrière a démarré par un rêve : celui de jouer à Roland-Garros. Avec Wimbledon, c’était le seul tournoi qui était diffusé. Mon idole était Chris Evert. Avec mes yeux d’enfants, je la trouvais très jolie. Elle portait de beaux vêtements et son jeu était élégant à voir.

J’ai poursuivi mon chemin en conciliant tennis et école. L’option sport-études n’existant pas, mon cursus scolaire a été traditionnel. Je pense que cela a été un avantage pour la suite. J’ai appris la discipline, l’organisation, la rigueur.

Dès l’âge de 16 ans et mes premiers tournois à 10 000 dollars, j’ai connu une ascension importante. À 17 ans, j’en ai gagné cinq d’affilée. Et quand je suis passée professionnelle à 18 ans, j’étais déjà classée aux alentours du top 250. J’ai joué mes premières qualifications à Roland-Garros alors que je devais passer mes examens. En fin d’année, j’ai atteint le troisième tour à l’US Open.

De mes 20 à mes 30 ans, ce sont les grosses années. Surtout à partir de 1995 et mes premiers titres, puis ma médaille de bronze en double aux Jeux olympiques de Sydney. C’était en 2000, année où je mets un terme à ma carrière.

De cet arrêt, à 27 ans et demi, je n’ai jamais eu aucun regret. Ma décision avait été prise un an auparavant et c’était mûrement réfléchi. Quand on arrête, c’est spécial. C’est une partie de votre vie qui s’arrête. Mais la transition a été simple : mon objectif était devenu ma fille. Et j’ai pu réfléchir à ce que je voulais faire de mon avenir.

Si j’ai réorienté ma carrière, je suis toujours restée connectée au tennis. J’ai essayé de donner cours, mais je me suis aperçu que ce n’est pas ce que je voulais. Par contre, je suis très vite devenue consultante. Analyser, ça, c’est mon truc. Entre mes 30 et mes 40 ans toujours, j’ai aussi occupé la fonction de directrice de l’Ethias Trophy et du Brussels Open.

Enfin, entre mes 40 et mes 50 ans, j’ai joué le rôle de capitaine de l’équipe de Fed Cup pendant deux ans. J’ai donc toujours gardé cette symbiose avec le tennis.

C’est pareil pour mon métier officiel depuis dix-neuf ans cette année : coach en entreprise. Je parle de mon expérience de joueuse professionnelle. Il y a énormément de parallèles entre le sportif de haut niveau et celui que j’appelle le sportif d’entreprise. Cela touche au bien-être, à la gestion du stress, ou encore à la manière de rebondir quand on fait face à des situations difficiles. Et ça, c’est encore plus vrai en cette période post-Covid.