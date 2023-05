”Sur RMC, on m’a donné de plus en plus de responsabilité pour avoir aujourd’hui mon émission chaque dimanche soir de dix-neuf à vingt heures. C’est chouette mais c’est aussi du stress parce que je le fais depuis Dubaï où j’habite. Je ne suis pas en studio et je n’ai pas les invités devant moi. C’est un exercice difficile à faire. Mais comme dans toutes mes activités je travaille avec passion. Et j’aime le travail bien fait.”

Le 26 juin, la Française aura comme invité… Tom Cruise. L’histoire de la rencontre entre l’ancienne joueuse et l’acteur américain est tout simplement extraordinaire.

”L’an dernier, j’étais invitée à la finale dames de Wimbledon. En entrant dans la salle du déjeuner d’avant-match, il me semble le reconnaître de dos. Mais je pense que c’est impossible. Juste avant le dessert, il y a un discours de remerciements. On parle de moi et donc je me lève et je vois Tom Cruise se retourner. Il regarde dans ma direction et m’applaudit. Je suis sur le coup quasiment en transe.”

Une passion commune pour Lewis Hamilton

Mais ce n’était pas tout : “À la fin du repas, il vient me voir et il dit : 'Marion, je suis content de te rencontrer. J’ai adoré quand tu as gagné ici en 2013 avec un ace sur la balle de match, ton jeu à deux mains des deux côtés, c’était incroyable.' Je lui demande une photo et il ajoute : “J’adorerais pouvoir jouer une fois au tennis à Wimbledon. Je ne suis pas très bon au tennis mais c’est l’un de mes rêves. Il a ajouté aussi qu’il adore la veste portée par mon mari. Je suis fière de cette rencontre. Je ne suis pas restée sans rien dire. Je lui ai posé des questions sur son métier. On a des personnalités proches; nous sommes des grands travailleurs. Il m’a donné son numéro et nous sommes restés en contact.”

“Mon prochain défi est d’avoir un rôle dans Top Gun ou Mission Impossible (rires).”

Avec un point commun entre les deux personnalités, ils adorent le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton : “Je lui ai demandé de dire à Hamilton de faire mon émission. Puis, je lui ai proposé une interview car c’est un athlète, un vrai. Il suffit de voir son investissement sur ses films avec ses cascades. Il a aimé l’idée. Son assistante m’a appelée pour m’inviter à l’avant-première de Mission Impossible le 26 juin à Abu Dhabi, et me dire qu’il était OK pour l’émission. Depuis un mois, j’envoie des questions à son assistante. Il a du respect pour ma carrière et il me connaissait.”

Avant de se quitter, Marion Bartoli nous lance en semi-boutade : “Mon prochain défi est d’avoir un rôle dans Top Gun ou Mission Impossible.”