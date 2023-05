L’autre regard : comment le roi Henri VIII a participé aux succès de Pete Sampras !

On se demande d’ailleurs à quel point cette loi du jeu n’a pas joué un rôle essentiel dans la carrière de certains champions. Avec deux balles en poche, les bons serveurs ont en effet été clairement avantagés, a fortiori sur des surfaces rapides. Les as des aces, genre Ivanisevic, Roddick, Sampras ou Isner auraient-ils eu le même destin avec une seule balle de service ? Pas sûr. Jusqu’à nouvel ordre, malgré le souhait de certaines instances d’écourter la durée des matches, il n’est toujours pas question de bouleverser le sacro-saint règlement cher aux montées au filet de Henri VIII. En tennis, comme dans les restaurants d’autrefois, on propose toujours deux services, le sourire aux lèvres !