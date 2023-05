Marion Bartoli omniprésente à Roland-Garros : “Pas facile pour les joueurs d’exister médiatiquement après le cannibalisme de Roger, Rafa et Novak”

Marion, quelles sont les casquettes que vous endossez sur Roland-Garros cette année ?

”Il y en a beaucoup. Je vais faire les interviews sur le Lenglen et le Chatrier en après-match. C’est un boulot pour Roland-Garros et les images sont reprises par les diffuseurs dans le monde entier. On tourne à quatre avec Fabrice Santoro, Alex Corretja, Mats Wilander et moi. Ensuite, je commente le tournoi pour Prime Video, c’est la troisième année. Et puis, je suis ambassadrice pour la BNP Paribas. Et enfin, le dernier dimanche du tournoi, je participe à un match-exhibition. Je ne m’ennuie pas.”

Quand on a été ancienne joueuse, on possède un feeling supplémentaire pour les interviews sur les courts ?

”C’est la partie la plus stressante et de loin. Il y a une espèce de tension qui monte et qui est très intense. L’adrénaline est très forte, car on a 15 000 personnes qui nous regardent en plus de toutes les télévisions. Il faut arriver à capter une émotion tout en créant quelque chose qui va être une réponse intéressante de la part du joueur. Un sentiment particulier qui va être ressenti par le public dans le stade ou devant sa TV. C’est un moment générateur de beaucoup de stress. Quand on a fini, on est fier de soi, mais quand on est occupé, on est très stressé.”

"Les larmes de Tsitsipas, un moment très fort."

Avez-vous un souvenir particulier d’une interview ?

”Je me rappellerai toujours des larmes de Stefanos Tsitsipas quand il se qualifie pour sa première finale de Roland-Garros en 2021. Je pose une question sur le travail pour arriver à une telle performance. Et là, il y a des larmes qui coulent sur son visage. Le voir autant ému, c’était un moment particulier.”

Pourquoi y a-t-il cette volonté de rester dans le monde du tennis ?

”Ma famille, c’est le tennis. Ce que j’apprécie, c’est de me retrouver sur les tournois du Grand Chelem, de voir mes anciennes collègues, des amis, les organisateurs, les journalistes et les médias. Et puis la chance de pouvoir venir en famille et de faire découvrir ce milieu à mon mari et ma fille. Ce sont des moments sympathiques qui nous laisseront de très jolis souvenirs.”

Comment voyez-vous ce Roland-Garros sans Nadal ?

”C’est un moment particulier parce qu’on a tellement été habitué à le voir dominer ce tournoi. Son absence rebat les cartes. Tous les joueurs ressentent une tristesse particulière de ne pas le voir ici. Pour moi, un Roland-Garros sans Rafa cela n’a pas la même saveur. Si un nouveau joueur s’impose ici, en dehors de Novak, il y aura toujours la petite remarque pour dire : il a gagné, mais sans battre Rafa dans son antre. Son nom est tellement associé à Roland-Garros.”

Est-ce que la pression ne va pas être trop grande pour Carlos Alcaraz ?

”Il a déjà réalisé de grandes choses pour son jeune âge. Je pense qu’il ressent une pression plus importante ici qu’ailleurs, parce qu’on l’attend plus ici qu’ailleurs. Est-ce qu’il va être capable de la gérer sur sept matchs ? Seul le tournoi va nous le dire. Sur le papier, cela s’annonce très compliqué. Mais bon, il a été capable de gagner un Grand Chelem et il est numéro un mondial. Il arrive en forme, mais la concurrence sera sérieuse.”

Comment voyez-vous la transition qu’on vit actuellement dans le tennis masculin ?

”C’est une transition très intéressante parce qu’on voit arriver des jeunes avec une forte personnalité, et c’est nécessaire pour exister médiatiquement après le cannibalisme de Roger, Rafa et Novak dans ce domaine. Donc, pour moi, des garçons comme Medvedev ou Tsitsipas et les jeunes déjà présents ont réussi à créer quelque chose après une hégémonie sans partage pendant autant d’années. On va voir ce que cela donne en construction de palmarès, car les trois autres ont mis la barre tellement haut.”

Est-ce que les réseaux sociaux sont en partie responsables d’une fatigue mentale chez les athlètes ?

”J’ai eu une discussion intéressante avec une dame de la WTA, déjà là quand je jouais. Elle était responsable de la santé mentale des joueurs, et expliquait aux jeunes qui arrivaient à quoi s’attendre, avec les médias notamment. Je lui demandais s’il y avait eu une évolution par rapport à mon époque où il y avait moins de réseaux sociaux. Je voulais savoir si les filles avaient les mêmes problèmes, les mêmes difficultés psychologiques. Elle m’a dit que c’était différent. Les réseaux sociaux ont pris une grande ampleur, mais maintenant il y a aussi plus de soutien. Mais effectivement, c’est un réel défi pour garder les athlètes en bonne santé mentale. Aujourd’hui, la négativité leur arrive plus directement dans la tête. Nous, si on ne lisait pas la presse, on était tranquille. Maintenant c’est tout le temps, toute la journée.”