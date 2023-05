Marion Bartoli possède de bons souvenirs avec Justine Henin : “Je lui servais de sparring-partner au début de ma carrière”

”Je participais à mon deuxième Roland-Garros. J’avais suivi son match contre Kim Clijsters à la télévision. Justine, c’était une immense championne et j’ai eu la chance de l’affronter sur le circuit notamment en demi-finale de Wimbledon où je parviens à l’éliminer. Vous savez au début de ma carrière, j’étais la sparring-partner de Justine. Carlos Rodriguez me disait, tu viens à telle heure sur tel court et j’essayais de faire mon maximum pour ne pas rater une balle, pour m’entraîner avec elle. Justine, elle a été une grande source d’inspiration. J’ai appris beaucoup parce qu’elle proposait une grande densité à l’entraînement. C’était impressionnant et j’aimais cela car je n’apprécie pas les entraînements sans intensité, sans discipline. C’était un immense plaisir d’être à sa disposition au début de ma carrière.”