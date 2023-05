Roland-Garros 2023: Elise Mertens ne veut pas “tuer les animaux”

guillement J'aurai un jour, demain, pour me préparer. Je pourrai me concentrer sur le service, le retour et jouer déliée.

Elise Mertens, qui affrontera désormais l’Américaine Jessica Pegula (WTA 3), a aussi une nouvelle fois pu compter sur le soutien de nombreux Belges dans les tribunes. Et de sa maman, Liliane, qui l’a même coachée à un moment donné, lui disant de jouer son jeu, alors qu’elle était malmenée dans le deuxième set. “C’est par là qu’il faut commencer, a-t-elle souri. J’étais d’ailleurs prête mentalement à voir revenir les balles, mais c’est vrai que je pourrais me lâcher plus. Je sentais qu’il y avait encore parfois un blocage, que je me cherchais, mais les sensations étaient meilleures. Je pourrais le faire plus, monter au filet, parce que je me sens bien au filet. Et ce sera nécessaire lors du prochain match. Mais j’aurai un jour, demain avec le double, pour me préparer. Je pourrai me concentrer sur le service, le retour et jouer déliée.”

Pendant le deuxième set, un insecte lui a tourné autour pendant plusieurs secondes à deux reprises quand elle devait servir. Finalement, elle a demandé à un ramasseur de balle de le faire partir en utilisant un essuie pour le pousser délicatement. “On ne tue pas les animaux”, a expliqué Elise Mertens.