Roland-Garros: Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann se qualifient pour le deuxième tour

Sur le Court N.3, Zanveska (WTA 191 en double) et Zimmermann (WTA 39) se sont imposées en deux sets 6-3, 6-1, les Françaises Tessah Andrianjafitrimo (WTA 1039) et Fiona Ferro (non classée), bénéficiaires d'une invitation, en 1 heure et 12 minutes.