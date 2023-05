Stefanos Tsitsipas, grand défenseur de la terre battue : “Tu y reçois la possibilité d’être créatif”

”J’aimerais que le tennis se recentre davantage sur les surfaces naturelles, à savoir la terre battue et le gazon. Il y a trop de dur et c’est mauvais pour les genoux. Vous savez, j’ai besoin de l’intervention d’un physiothérapeute après absolument tous les matchs que je dispute sur dur, et ce n’est pas le cas sur terre ou sur gazon. Alors oui, il y a de la terre en Amérique du Sud en février et puis à nouveau un peu l’été en Europe, mais je voudrais que ce soit une vraie option pour les joueurs de choisir sur quelle surface ils vont jouer. Je sais que ce n’est pas simple, parce que beaucoup de gros tournois bien installés ont aussi leur histoire sur dur. Mais pourquoi ne pas imaginer que, si le tennis se développe sur le continent africain, on n’y privilégie pas les surfaces naturelles à l’avenir ?”

"Le tennis ne peut et ne doit pas se limiter à un gros service suivi d'une frappe"

En se positionnant comme un grand défenseur de la terre battue, le natif d’Athènes veut prêcher pour un tennis où les qualités techniques ne sont pas écrasées par l’impact physique.

”Le tennis ne peut et ne doit pas se limiter à un gros service suivi d’une frappe, poursuivait-il dans son plaidoyer. Vous avez quelques gars avec un grand service qui s’en sortent surtout avec leur première balle et qui appliquent un seul et même schéma. Sur terre, vous ne pouvez pas vous attendre à frapper des coups gagnants de dingue, vous devez davantage faire preuve de patience. La priorité est d’être précis, de savoir s’ouvrir le court. L’aspect stratégique sur terre est plus profond que ne le supposent les gens. Quand vous perdez la domination dans un échange sur terre, vous pouvez regagner du terrain et inverser la tendance. Et puis la balle répond mieux, notamment après le rebond, bien sûr, il y a plus de vie.”

”Je sais que les matchs seront difficiles”

Ce qui rend ce tennis sur l’ocre plus intéressant, plus haletant voire plus beau pour les aficionados de la terre comme Stefanos Tsitsipas.

”La terre et le gazon vous offrent la possibilité d’être plus créatif. Le dur, parfois, exige de vous que vous soyez simplement une machine, tout en réaction ou en réflexe. Le tennis ne peut se réduire à cela. Quand c’est hyperrapide, vous ne construisez rien. Sur terre, allez-y, travaillez, mettez en place une jolie tactique, trouvez de bons angles, précautionneusement. La terre, c’est comme une toile d’artiste, vous pouvez peindre dessus, c’est toute sa beauté.”

Et se retrouver à Roland-Garros, le temple de la terre battue, donne bien évidemment le sourire au Grec : “Ce sont deux semaines de super tennis. Je sais que les matchs seront difficiles. J’ai connu quelques combats mémorables à Paris. Je possède des capacités, je peux le sentir, mais il faut que je fasse de premiers bons matchs pour pouvoir ressentir que je peux faire quelque chose de bon cette année.”