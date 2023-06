Un match de costauds entre Altmaier et Sinner

C’est sans doute le match de la journée. Peut-être même, déjà, celui de la quinzaine. Daniel Altmaier a en tout cas battu Jannik Sinner, 9e mondial, en 5h26. Un match de fou entre l’Allemand et l’Italien qui se sont rendus coup pour coup. On a bien cru qu’Altmaier allait craquer après le 6-1 encaissé au 3e set mais c’était pour mieux nous offrir une 4e manche d’anthologie : 93 minutes, rien que pour elle ! A même le court, on a pu voir les larmes couler sur les joues d’un Altmaier qui été au bout de lui-même. C’est beau le tennis, c’est magnifique le sport, quand il nous offre des émotions pareilles ! “J’aime la foule, les émotions étaient folles, souriait Altmaier. Sans tous les fans dans le monde, le tennis ne serait pas le même.”

L’Allemand sait s’assurer les faveurs du public de Roland-Garros. Cela nous donne encore plus l’espoir qu’Altmaier recouvre toutes ses forces pour affronter Dimitrov au troisième tour.

Casper Ruud : plus difficile que prévu

Casper Ruud a rejoint les seizièmes de finale. Le Norvégien, 4e mondial et 4e tête de série, a éliminé Giulio Zeppieri (129), passé par les qualifications : 6-3, 6-2, 4-6 et 7-5. Le Norvégien effectuait son retour sur le Central après la finale perdue l’an dernier face à Rafael Nadal.

Swiatek, 20 sur 21

La Polonaise a fait honneur à son rang de n°1 mondiale. Elle a éliminé Claire Liu, après quelques frayeurs dans le premier set, pour remporter son 20e match sur 21 à Roland-Garros (6-4, 6-0). Un beau bilan, n’est-il pas ?

Andreeva, la belle surprise

À 16 ans, la Russe dispute son premier Grand Chelem. Impressionnante de maîtrise, la première mondiale chez les juniores et 143e mondiale à la WTA sera au rendez-vous du 3e tour ! Elle a en effet battu la Française Diane Parry 6-1, 6-2, ne concédant que six jeux en deux rencontres. De la graine de championne.

Thiago Seyboth Wild sur les traces de Kuerten

Après avoir disposé de Daniil Medvedev au premier tour, le Brésilien Thiago Seyboth Wild, passé par les qualifications, a pris la mesure de l’Argentin Guido Pella (6-3, 3-6, 6-4 et 6-3). Au menu du prochain tour : le Japonais Yoshihito Nishioka (n°27).

Gaël Monfils forfait

Il avait enflammé Roland-Garros au premier et le public français en attendait beaucoup. Gaël Monfils a toutefois dû déclarer forfait tard dans la soirée de mercredi pour son match du deuxième tour, touché au poignet. Le public de la Porte d’Auteuil aura du mal à s’en remettre, 40 ans presque après la dernière victoire d’un Français à domicile. Il ne reste plus tellement d’espoir pour les Français cette année. Encore…

Minnen passe

Associée à la Hongroise Anna Bondar, Greet Minnen a franchi le cap du premier tour du double. Elles ont pris la mesure de l’Égyptienne Mayar Sherif (WTA 271) et de la Slovène Tamara Zidansek : 7-5, 5-7 et 6-4 en 2h44. “C’est toujours chouette de pouvoir jouer à Roland-Garros, même si ce n’est qu’en double”, a-t-elle expliqué.